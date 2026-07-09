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Mỹ khởi động quy trình đưa Syria khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi động quy trình đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi động quy trình đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Theo ông Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo quyết định này tới Quốc hội. Theo quy định của Mỹ, việc hủy bỏ chỉ định sẽ có hiệu lực sau thời gian xem xét 45 ngày, trừ khi Quốc hội có động thái ngăn chặn.

Ông Rubio cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sẽ tạo điều kiện để Syria tiếp cận thương mại và đầu tư quốc tế, hỗ trợ quá trình tái thiết đất nước và mở ra một giai đoạn mới cho người dân Syria.

Ông cũng nhấn mạnh một Syria ổn định, thống nhất và hòa bình với các nước láng giềng sẽ mang lại lợi ích cho khu vực cũng như thế giới.

Động thái trên được công bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Syria Ahmed al-Sharaa bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã thông báo với nhà lãnh đạo Syria về quyết định này. Mỹ đưa Syria vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố từ năm 1979.

PV
quốc gia tài trợ khủng bố Syria

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