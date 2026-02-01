Mỹ tiếp tục đối mặt bão mùa Đông và giá rét

(Ngày Nay) - Một cơn bão mùa Đông nữa đang ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân Mỹ trong cuối tuần này, mang theo lượng tuyết lớn bổ sung cho đợt thời tiết khắc nghiệt đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tuần trước.

Cơn bão bắt đầu mạnh lên nhanh chóng ngoài khơi bang Bắc Carolina trên Đại Tây Dương vào chiều 31/1 (giờ địa phương), khiến gió mạnh dần và tuyết rơi dày hơn.

Tuyết đã bắt đầu rơi ở một số khu vực phía Đông bang Tennessee, hai ban Bắc và Nam Carolina, và phía Nam bang Virginia từ ngày 30/1. Một số khu vực phía Đông Bắc của bang Tennessee đã có lượng tuyết rơi dày tới 3 inch (khoảng 7,6 cm).

Cả hai bang Nam Carolina và Bắc Carolina đều đang chịu cảnh báo bão mùa Đông, với lượng tuyết có thể lên tới 30 cm cùng gió mạnh, gây hiện tượng “trắng xóa” tầm nhìn và khiến việc đi lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Dự báo cho thấy tuyết sẽ rơi phổ biến từ 15–30 cm trên khắp hai bang này, sau đó lan sang phía Tây bang Tennessee và phía Đông Nam bang Virginia.

Các thành phố như Atlanta, Knoxville, Norfolk và Virginia Beach cũng đang nằm trong diện cảnh báo bão mùa Đông. Atlanta sẽ không chịu ảnh hưởng nặng bằng do nằm ở rìa cơn bão, nhưng vẫn có thể ghi nhận lượng tuyết từ 2,5–7,5 cm.

Cơn bão mùa Đông quy mô lớn này đã khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm trong ngày 31/1, với hàng loạt chuyến bay bị hủy và chậm chuyến tại Sân bay Quốc tế Charlotte Douglas. Tính đến 12 giờ trưa 31/1, theo dữ liệu của FlightAware, đã có 876 chuyến bay bị hủy và 219 chuyến bay bị chậm. Phần lớn các chuyến bay bị hủy là của hãng American Airlines.

Cơn bão sẽ di chuyển ra biển vào 1/2. Các mô hình dự báo cho thấy bão sẽ tiếp tục đi xa ngoài khơi và không gây ra đợt tuyết đáng kể nào cho khu vực Đông Bắc nước Mỹ — nơi vừa hứng chịu một trận tuyết lớn vào tuần trước.

Ngoài ra, cơn bão còn có thể gây ra tình trạng ngập lụt ven biển ở mức độ nhẹ, chủ yếu dọc theo bờ biển hai bang Nam và Bắc Carolina, nhưng cũng có thể lan lên bán đảo Delmarva. Thậm chí, các khu vực xa tới New England cũng có thể bị ảnh hưởng.

Mặc dù tuyết có thể chấm dứt vào 1/2, nhưng nền nhiệt đóng băng sẽ vẫn kéo dài. Một vùng rộng lớn của nước Mỹ — từ khu vực thượng Trung Tây xuống một phần miền Nam và lan ra bờ Đông — đang phải hứng chịu điều kiện nhiệt độ nguy hiểm và tình trạng này sẽ còn kéo dài đến đầu tuần tới ở nhiều nơi.

Các thành phố như thủ đô Washington DC, Detroit và Green Bay ghi nhận chỉ số gió lạnh ở mức 0 độ F (-17 độ C) vào sáng 31/1, trong khi New York City, Nashville và Little Rock có chỉ số gió lạnh giảm xuống mức một chữ số của thang độ F.

Tại Washington DC, dù tuyết đã ngừng rơi, việc khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn do lớp tuyết băng đóng cứng dày đặc được gọi hiện tượng “tuyết nén” (snowcrete). Chính quyền thành phố phải huy động thêm nhà thầu, thiết bị hạng nặng và sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia để dọn lối đi tới các điểm dừng xe buýt, vỉa hè và ngõ hẻm. Nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, gây cản trở nghiêm trọng cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là người già, trẻ em và người khuyết tật.

Giới chức thành phố thừa nhận tiến độ dọn dẹp chậm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất thường, song cho biết đang ưu tiên khôi phục giao thông, thu gom rác thải và từng bước đưa sinh hoạt đô thị trở lại bình thường, trong bối cảnh giá rét được dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Đợt giá rét buốt — và trong một số trường hợp là cực đoan — sẽ lan rộng tới tận bờ Vịnh Mexico trong cuối tuần này. Giá lạnh được dự báo sẽ tiếp tục bám trụ tại khu vực miền Đông nước Mỹ trong tuần tới và kéo dài sang cuối tuần sau.