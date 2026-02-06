Năm 2026 - năm thống nhất các dân tộc của Nga

(Ngày Nay) - Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga.

Năm 2026 chính thức trở thành "Năm Thống nhất các dân tộc của Liên bang Nga" khi ngày 5/2, Tổng thống Vladimir Putin đã khai mạc các hoạt động mở màn.

Sáng kiến này nhằm tăng cường sự thống nhất quốc gia, hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc đang sinh sống tại Nga.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm Quốc gia Nga như một phần của chuỗi sự kiện "Nga - Gia đình của các gia đình" do Hiệp hội Kiến thức tổ chức.

Khoảng 5.000 người đại diện cho 194 dân tộc sinh sống tại nước Nga đã tham dự trực tiếp, trong khi cầu truyền hình kết nối sự kiện với tất cả các vùng trên cả nước.

Tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga, tôn trọng văn hóa và truyền thống cũng như các giá trị tinh thần của họ.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định dù các nền văn hóa và truyền thống này có thể khác nhau về bên ngoài nhưng có chung các giá trị cơ bản.

Theo ông, sự đoàn kết bất khả chiến bại chính là nền tảng cho những thành tựu và chiến thắng của đất nước trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2026 được chọn là "Năm Thống nhất các dân tộc Nga" thông qua sắc lệnh của Tổng thống ban hành cuối tháng 12/2025 nhằm tập trung vào những điều gắn kết người dân cả nước. "Cuộc marathon" kéo dài cả năm này sẽ tập trung vào các giá trị lịch sử, văn hóa và các giá trị chung khác.

Dự kiến sẽ có một chương trình chung được lên kế hoạch cho cả năm, bao gồm các lễ hội văn hóa dân gian, triển lãm, hòa nhạc, các dự án sân khấu cũng như các diễn đàn khoa học và công cộng.

Mỗi vùng sẽ có cơ hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo cách riêng của mình, có tính đến thành phần dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa riêng.