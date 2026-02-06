Năm 2026 - năm thống nhất các dân tộc của Nga

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Năm 2026 chính thức trở thành "Năm Thống nhất các dân tộc của Liên bang Nga" khi ngày 5/2, Tổng thống Vladimir Putin đã khai mạc các hoạt động mở màn.

Sáng kiến này nhằm tăng cường sự thống nhất quốc gia, hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc đang sinh sống tại Nga.

Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm Quốc gia Nga như một phần của chuỗi sự kiện "Nga - Gia đình của các gia đình" do Hiệp hội Kiến thức tổ chức.

Khoảng 5.000 người đại diện cho 194 dân tộc sinh sống tại nước Nga đã tham dự trực tiếp, trong khi cầu truyền hình kết nối sự kiện với tất cả các vùng trên cả nước.

Tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga, tôn trọng văn hóa và truyền thống cũng như các giá trị tinh thần của họ.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định dù các nền văn hóa và truyền thống này có thể khác nhau về bên ngoài nhưng có chung các giá trị cơ bản.

Theo ông, sự đoàn kết bất khả chiến bại chính là nền tảng cho những thành tựu và chiến thắng của đất nước trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Năm 2026 được chọn là "Năm Thống nhất các dân tộc Nga" thông qua sắc lệnh của Tổng thống ban hành cuối tháng 12/2025 nhằm tập trung vào những điều gắn kết người dân cả nước. "Cuộc marathon" kéo dài cả năm này sẽ tập trung vào các giá trị lịch sử, văn hóa và các giá trị chung khác.

Dự kiến sẽ có một chương trình chung được lên kế hoạch cho cả năm, bao gồm các lễ hội văn hóa dân gian, triển lãm, hòa nhạc, các dự án sân khấu cũng như các diễn đàn khoa học và công cộng.

Mỗi vùng sẽ có cơ hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo cách riêng của mình, có tính đến thành phần dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa riêng.

PV
thống nhất dân tộc Nga quốc gia đa dân tộc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Lào
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.
Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại châu Mỹ
Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại châu Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã phát đi cảnh báo dịch tễ khẩn cấp về nguy cơ bệnh sởi tái bùng phát và lan rộng tại châu Mỹ, coi đây là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh y tế công cộng của các quốc gia trong khu vực.
Olympic mùa Đông 2026: Samsung quảng bá công nghệ và lịch sử đồng hành
Olympic mùa Đông 2026: Samsung quảng bá công nghệ và lịch sử đồng hành
(Ngày Nay) - Ngày 5/2, Samsung Electronics Co. cho biết hãng đã khai trương khu trưng bày quảng bá Samsung House nhằm giới thiệu các đổi mới công nghệ cũng như lịch sử đồng hành cùng Olympic, phục vụ khách tham quan và các vận động viên trước thềm Olympic Mùa Đông Milan–Cortina 2026 tại Italy.