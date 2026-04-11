Nam A Bank kích hoạt đợt giảm lãi suất quy mô lớn trên cả hai chiều

(Ngày Nay) - Nam A Bank (HOSE: NAB) vừa chính thức điều chỉnh lãi suất mới với mức lãi suất cho vay giảm đến 3%/năm, lãi suất huy động giảm đến 0,5%/năm. Hoạt động này hưởng ứng kịp thời chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9-4 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì, Nam A Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động lên đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, mức giảm ấn tượng nhất nằm ở lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân, với biên độ giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành. Mức lãi suất này được áp dụng cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 11/4/2026.

Nam A Bank tiên phong điều chỉnh đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận nhanh chóng của ngân hàng nhằm giảm áp lực chi phí vốn cho người vay. Việc thu hẹp biên độ lãi suất không chỉ giúp hạ nhiệt chi phí vốn mà còn tạo điều kiện để dòng tiền chảy mạnh hơn vào các khu vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng — những động lực chính thúc đẩy GDP.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng, sự phát triển bền vững của ngân hàng luôn song hành cùng sức khỏe tài chính của khách hàng. Việc tiết giảm chi phí để dành nguồn lực giảm lãi suất cho vay đến 3% là nỗ lực rất lớn của Nam A Bank nhằm hưởng ứng sát sao chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Ngân hàng không chỉ cung cấp nguồn vốn, mà còn cung cấp giải pháp để khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có thể tự tin tái đầu tư, phục hồi sản xuất trong giai đoạn then chốt này”.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện lãi suất, Nam A Bank tích hợp các giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh thực tiễn giúp khách hàng tiết giảm thời gian, chi phí quản lý....

Đối với phân khúc hộ kinh doanh, ngân hàng triển khai gói ưu đãi toàn diện. Theo đó, Nam A Bank miễn phí tài khoản số đẹp cho hộ kinh doanh mở mới tài khoản, giảm tối đa 0,1% phí dịch vụ chấp nhận thanh toán…

Song song đó, Nam A Bank đã hợp tác cùng VNPay triển khai dịch vụ Nộp thuế số, tích hợp từ phần mềm quản lý bán hàng, kê khai thuế đến hóa đơn điện tử và chữ ký số…Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi số hóa toàn diện hoạt động của các hộ kinh doanh, giúp hộ kinh doanh tiết giảm chi phí quản lý và chuyên nghiệp hóa quy trình vận hành trong kỷ nguyên số.

Những hoạt động được thực thi kịp thời trên cho thấy Nam A Bank đang tập trung vào chiều sâu, thấu hiểu khó khăn của khách hàng và dùng công nghệ làm "đòn bẩy" để giữ chân người dùng trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh cao.