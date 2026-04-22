Tập đoàn Nam Mê Kông khởi công dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương.

(Ngày Nay) - Dự án Nam Mekong Grand Plaza tọa lạc tại khu đất A4, gần vòng xoay A1 thuộc phường Bình Dương, TP. HCM. Dự án có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.600 căn hộ cùng khu thương mại dịch vụ với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng…

Ngày 22/4, Tập đoàn Nam Mê Kông (mã chứng khoán: VC3) tổ chức lễ khởi công dự án Nam Mekong Grand Plaza tại khu trung tâm Phường Bình Dương, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp trong phân khúc bất động sản cao cấp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị hiện đại theo quy hoạch chung của thành phố.

Theo đó, Tập đoàn Nam Mê Kông nhận định, thị trường bất động sản Bình Dương đang có nhiều cơ hội nhờ sự phát triển hạ tầng giao thông và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Các tuyến đường lớn như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, các tuyến metro kết nối Bình Dương với TP.HCM trong tương lai được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15–20 phút. Đây là nền tảng để hình thành các đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), vốn đang phổ biến tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, Bình Dương tiếp tục là điểm đến của dòng vốn FDI với tổng vốn lũy kế hơn 40 tỷ USD. Lực lượng lao động và chuyên gia gia tăng kéo theo nhu cầu nhà ở và dịch vụ chất lượng cao.

Dự án Nam Mekong Grand Plaza nằm tại khu đất A4, gần vòng xoay A1 – khu vực được xem là trung tâm của Phường Bình Dương. Đây là khu vực được quy hoạch phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế và công nghệ của địa phương, với hệ thống hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối liên vùng thuận lợi.

Theo định hướng quy hoạch, dự án nằm trong vùng lõi phát triển TOD, tích hợp các chức năng sinh sống, làm việc và giải trí trong bán kính đi bộ. Mô hình này giúp tối ưu không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện chính quyền địa phương khẳng định: “Trong những năm qua, Bình Dương luôn kiên định với định hướng phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp – dịch vụ hiện đại, bền vững. Việc triển khai dự án Nam Mekong Grand Plaza hoàn toàn phù hợp với định hướng quy hoạch chung, không chỉ bổ sung nguồn cung dịch vụ và nhà ở chất lượng cao mà còn đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong quy hoạch tổng thể khu vực WTC nâng tầm diện mạo đô thị khu vực”.

Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 13.000 m², với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.600 căn hộ cùng khu thương mại dịch vụ.

Ngoài ra, dự án tích hợp hơn 50 tiện ích nội khu và kết nối với hệ thống tiện ích ngoại khu của khu đô thị mới. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cao, tuổi thọ trên 100 năm và chú trọng các giải pháp an toàn, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Minh Huệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Mê Kông, dự án được định vị là một tổ hợp đa tiện ích “Chúng tôi không đơn thuần xây dựng một công trình nhà ở, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái đô thị hiện đại. Dự án được đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch đến lựa chọn vật liệu, và được kiến tạo như một điểm giao thoa: giữa nhịp sống năng động và khoảng lặng riêng tư, giữa kết nối rộng mở và trải nghiệm cá nhân. Ở đó, cư dân không bị giới hạn trong một hệ sinh thái nhân tạo, mà được sống giữa hệ sinh thái thật của đô thị – nơi mỗi bước chân là một tiện ích, mỗi chuyển động đều gắn với giá trị sống bền vững”.

Chủ đầu tư Nam Mê Kông cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực tài chính và nhân sự chất lượng cao để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Sự đồng hành sát sao của chính quyền địa phương cùng năng lực thực thi của Tập đoàn Nam Mê Kông được kỳ vọng sẽ đưa Nam Mekong Grand Plaza trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng tại thủ phủ công nghiệp phía Nam.