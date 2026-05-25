Iran - Mỹ tiếp tục đàm phán giữa căng thẳng Trung Đông

(Ngày Nay) - Truyền thông Iran cho biết dự thảo thỏa thuận tiềm năng với Mỹ đang được hoàn thiện, trong đó hai bên đề cập cam kết không tấn công lẫn nhau và lộ trình đàm phán trong thời gian tới.
Ngày 24/5, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.

Theo nội dung được Fars trích dẫn, thỏa thuận tiềm năng yêu cầu Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ.

Tiết lộ của hãng tin Fars trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước IRIB TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là “trong vòng 30-60 ngày.”

Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cũng đề cập đến việc MoU đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có nội dung Mỹ sẽ dỡ bỏ trừng phạt dầu mỏ Iran trong các cuộc đàm phán song phương tiếp theo và tháo lệnh phong tỏa một phần tài sản Iran để tạo điều kiện cho Tehran tiếp cận thị trường.

Cũng theo hãng tin trên, MoU tập trung vào việc chấm dứt ngay chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm ở cả Liban, và trong 30 ngày tiếp theo, hai bên sẽ tiến hành các bước liên quan đến phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran cũng như lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz.

Ngoài ra, hai bên cũng ấn định thời hạn 60 ngày cho việc đàm phán chương trình hạt nhân Iran.

Trước đó, Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, sau 40 ngày xung đột kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2.

Trong thời gian ngừng bắn, hai bên đã tiến hành một vòng hòa đàm tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong hai ngày 11-12/4 nhưng không đạt kết quả.

Sau đó, hai bên liên tục trao đổi đề xuất về các điều khoản hòa bình thông qua nước trung gian Pakistan và hiện đang tiến sát cơ hội đạt được thỏa thuận sơ bộ về chấm dứt chiến tranh.

