Đánh giá cán bộ hằng quý theo “6 rõ”, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI)

(Ngày Nay) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị (Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026).

Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW (Hướng dẫn), việc đánh giá cán bộ hằng quý nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý; đưa hoạt động đánh giá từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu trọng yếu trong công tác cán bộ.

Bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền"

Hướng dẫn nêu rõ, kết quả đánh giá hằng quý sẽ được theo dõi, cập nhật, tích lũy để làm căn cứ quan trọng phục vụ đánh giá, xếp loại cuối năm cũng như phục vụ công tác cán bộ khi cần thiết. Qua đó, các cơ quan có thẩm quyền có thể kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ có năng lực nổi trội, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời sàng lọc, thay thế những cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về yêu cầu, Hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa đánh giá định tính và định lượng, trong đó đặc biệt coi trọng các tiêu chí định lượng liên quan đến chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách được giao. Việc đánh giá phải bảo đảm theo yêu cầu “sáu rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời thực hiện nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính”.

Các tiêu chí đánh giá hằng quý được yêu cầu bám sát tiêu chí đánh giá hằng năm theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW ngày 31/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời tập trung vào 6 trục kết quả trọng tâm.

Cụ thể gồm: thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ chính trị; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hướng dẫn yêu cầu việc đánh giá phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bài bản nhưng không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; khuyến khích ứng dụng công nghệ số, quản trị dữ liệu theo thời gian thực để theo dõi, kiểm đếm, chấm điểm và đánh giá cán bộ. Qua đó, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Thể hiện bằng hiệu quả thực chất của sản phẩm cuối cùng

Về nguyên tắc đánh giá, Hướng dẫn yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và nhất là người đứng đầu trong đánh giá cán bộ.

Một nguyên tắc quan trọng khác là cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá và đề xuất mức xếp loại; cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ quyết định, phê duyệt mức xếp loại.

Việc đánh giá hằng quý phải bảo đảm tính liên kết, xuyên suốt với đánh giá cuối năm và được thể hiện bằng hiệu quả thực chất của sản phẩm cuối cùng. Hướng dẫn quy định chỉ xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với cá nhân có kết quả nổi trội, có sản phẩm chất lượng, hiệu quả cao, vượt mức yêu cầu đề ra.

Đáng chú ý, cá nhân phải xác định rõ trục kết quả chính và trục kết quả phụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác để phân bổ tỷ trọng điểm phù hợp. Việc phân bổ tỷ trọng điểm giữa các trục kết quả được thực hiện theo nguyên tắc: trục kết quả chính, chủ yếu chiếm tỷ trọng điểm cao hơn; trục kết quả phụ, phối hợp, hỗ trợ chiếm tỷ trọng điểm thấp hơn.

Về đối tượng áp dụng, là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị theo phân cấp quản lý. Một số đối tượng khác có thể được cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý cán bộ. Đối với một số thành viên cấp ủy không trực tiếp tham gia công tác chuyên môn thì không bắt buộc đánh giá hằng quý mà có thể đánh giá định kỳ 6 tháng hoặc cuối năm.

Hướng dẫn cũng quy định rõ quy trình đánh giá gồm 5 bước. Trước hết, các cá nhân phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc và kết quả cần đạt của từng quý trên cơ sở kế hoạch công tác năm. Các cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu phê duyệt danh mục sản phẩm, công việc chuẩn; cập nhật, theo dõi và hình thành hồ sơ đánh giá cán bộ. Ở bước tiếp theo, cuối mỗi quý, cá nhân tự nhận xét, tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất mức xếp loại chất lượng theo mẫu 5, Hướng dẫn số 43. Nội dung đánh giá phải cụ thể hóa thành mục tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ và sản phẩm công việc được giao trong quý.

Sau đó, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ sẽ tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và đề xuất mức xếp loại. Việc đánh giá phải căn cứ vào tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ khó và phạm vi tác động của từng nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phải được đánh giá theo 3 mức: chủ động giải quyết hiệu quả vấn đề; cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng còn hạn chế, cần tiếp tục hoàn thiện; hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, cấp có thẩm quyền trực tiếp sử dụng cán bộ sẽ nhận xét, đánh giá và đề xuất 4 mức xếp loại gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ sẽ quyết định, phê duyệt mức xếp loại và xem xét bố trí công tác khác đối với các trường hợp vi phạm, khuyết điểm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu

Một nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là trách nhiệm của người đứng đầu gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Theo đó, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình, cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm dân chủ, khách quan và minh bạch. Hướng dẫn nêu rõ, nếu người đứng đầu đề xuất mức xếp loại cao hơn thực tế, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn thì phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình; tùy mức độ có thể bị nhắc nhở, phê bình hoặc xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu cũng chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể; cấp phó chịu trách nhiệm trực tiếp theo lĩnh vực được phân công và trách nhiệm liên đới đối với kết quả chung. Đặc biệt, đối với tập thể hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao thì người đứng đầu bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Các cấp phó và thành viên lãnh đạo liên quan cũng bị xem xét trách nhiệm và không được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Về tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, việc thực hiện phải theo quy định của Bộ Chính trị; đồng thời quy định rõ trường hợp cá nhân hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ trong quý thì bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trừ trường hợp bất khả kháng được xác nhận. Kết quả đánh giá hằng quý cũng được sử dụng trực tiếp cho đánh giá cuối năm. Theo đó, cá nhân có một quý bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” sẽ không được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cả năm. Những cán bộ có hai quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét thay thế ngay.

Hướng dẫn cũng quy định cụ thể một số trường hợp đặc thù như cán bộ thay đổi vị trí công tác, nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày, tham gia đào tạo tập trung hoặc đang trong thời gian kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thống nhất việc đánh giá cán bộ hằng quý; tiếp tục cụ thể hóa tiêu chí, phương pháp, nội dung đánh giá phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, địa bàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng được yêu cầu chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các trục kết quả trọng tâm; tăng cường đánh giá việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu thực hiện công khai kết quả đánh giá công tác của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bằng hình thức phù hợp.

Theo quy định, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước ngày 5 của tháng đầu quý tiếp theo.