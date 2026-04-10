Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên cả nước, có nơi trên 40 độ C

(Ngày Nay) - Dự báo ngày 10/4, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên cả nước, trong đó từ Thanh Hóa đến Huế có nơi trên 40 độ C.
Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, đêm không mưa. Khu vực duyên hải nam Trung Bộ ngày nắng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ:35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng (riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng), có nơi nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

