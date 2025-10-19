Nga thử nghiệm vũ khí tiên tiến, nâng cấp hệ thống tên lửa Iskander

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tiếp tục nâng cao độ chính xác và tầm bắn của các loại vũ khí chính xác cao do nước này phát triển.
Tên lửa Iskander-K của Nga được phóng thử trong cuộc tập trận Grom-2022 tại một địa điểm không xác định ở Nga, ngày 19/2/2022.
Tên lửa Iskander-K của Nga được phóng thử trong cuộc tập trận Grom-2022 tại một địa điểm không xác định ở Nga, ngày 19/2/2022.

Ngày 18/10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thị sát các cuộc thử nghiệm vũ khí tiên tiến tại bãi phóng tên lửa Kapustin Yar, khu vực Tây Nam nước Nga.

Phát biểu trong chuyến thị sát, ông Medvedev cho biết đã theo dõi giai đoạn tiếp theo của chương trình thử nghiệm nguyên mẫu vũ khí mới, đồng thời khẳng định các vấn đề kỹ thuật được ghi nhận trong đợt thử hồi tháng Tư đã được khắc phục.

Ông nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tiếp tục nâng cao độ chính xác và tầm bắn của các loại vũ khí chính xác cao do nước này phát triển.

Thiếu tướng Oleg Kislov, Chỉ huy bãi thử Kapustin Yar, cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm một loại tên lửa mới thuộc hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander.

Ông cũng thông tin thêm rằng Nga đang hiện đại hóa các cơ sở của bãi thử, đồng thời xây dựng thêm các hạng mục mới nhằm phục vụ quá trình phát triển vũ khí.

Tên lửa Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu như hệ thống tên lửa, pháo tầm xa, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và phương tiện chiến đấu đặt trong phạm vi tới 500km.

PV
Nga thử nghiệm vũ khí tên lửa Iskander

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza.
Israel trao trả thêm 15 thi thể người Palestine
(Ngày Nay) - Quân đội Israel bác bỏ những cáo buộc cho rằng một số thi thể vừa được trao trả có dấu hiệu “bị bạo hành, đánh đập, bị còng tay và bịt mắt” và gọi đó là “tuyên truyền sai lệch của Hamas".
Phát triển máy in sinh học siêu nhỏ có thể chữa lành loét dạ dày
Phát triển máy in sinh học siêu nhỏ có thể chữa lành loét dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học tại Trường Bách khoa liên bang Lausanne (EPFL) của Thụy Sĩ cho biết trong tương lai, những tổn thương đường tiêu hóa như loét hoặc xuất huyết có thể được điều trị bằng máy in sinh học cỡ viên thuốc, có khả năng được điều khiển đến vị trí vết thương để in mô giúp phục hồi.