Nga tuyên bố vaccine chống ung thư đã sẵn sàng sử dụng

(Ngày Nay) - Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố, vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa hè vừa qua.
Bà Skvortsova cho biết các nghiên cứu đã chứng minh tính an toàn của vaccine, như sử dụng nhiều lần và hiệu quả cao liên quan đến việc giảm kích thước và làm chậm sự phát triển đáng kể của khối u (có thể lên đến 60 - 80%). Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tỷ lệ sống sót, một yếu tố cũng rất quan trọng.
Theo bà Skvortsova, vaccine sẽ được bắt đầu sử dụng cho ung thư đại trực tràng. Song song, FMBA cũng đang hoàn thiện việc phát triển vaccine chống lại u nguyên bào thần kinh đệm, một trong những khối u ác tính nhất, có các khối u rào cản nằm phía sau hàng rào máu não trong cấu trúc não, và các loại u hắc tố đặc biệt.
(Ngày Nay) - Với mục tiêu nhằm bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, cũng như từng bước đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 354 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (giai đoạn 1).
(Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.
(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề nghị các tỉnh/thành phố có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện về tuyến xã để bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn.
(Ngày Nay) - Người học được hỗ trợ vay trang trải tiền học phí cùng với tiền sinh hoạt phí tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Thời gian vay vốn trong thời gian của khóa học và mức lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.