Nga: Phát hiện vật liệu sinh học điều trị vết thương

Các chuyên gia Nga đã chế xuất được vật liệu sinh học mới dùng để điều trị vết thương, dựa trên hệ thống các vi nang polymer. Các vi nang này, giống như tế bào, chứa các hoạt chất. Vào đúng thời điểm cần thiết, các vi nang được giải phóng và xâm nhập vào mô bị tổn thương của bệnh nhân.

Nhờ đó, vết thương lành nhanh hơn nhiều, giảm thiểu tạo sẹo và do đó thời gian nằm viện cũng được rút ngắn. Các chuyên gia y tế đã thông báo điều này với tập đoàn truyền thông "Rossiya Segodnya" tại cuộc họp báo dành riêng quảng bá những thành tựu mới trong phát triển y học.

Tập thể các nhà khoa học từ Trung tâm Nghiên cứu LIFT (Moskva) và các đồng nghiệp đã sử dụng một loại polymer phân hủy sinh học làm nền tảng, có khả năng phân hủy dần dần trong vết thương và phát tán thuốc trị thương. Từ vật liệu này, họ đã tạo ra các mảng vi nang có trật tự cấu trúc cao, trong đó "nạp đầy" một trong các hoạt chất sinh học - axit tannic hoặc natri percarbonate.

Hợp chất đầu tiên là một chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giảm viêm. Hợp chất thứ hai đóng vai trò là nguồn cung cấp hydrogen peroxide - chất oxy hóa kích thích sự phát triển của mạch máu và ức chế hoạt tính của vi khuẩn. Được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Khoa học Nga (RSF), kết quả của công trình nghiên cứu đã công bố trên tạp chí Applied Materials Today.

Theo ông Vladimir Starodubov - Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Trung ương về Tổ chức Y tế và Tin học hóa thuộc Bộ Y tế Nga, dự án này của Nga đạt trình độ quốc tế cao, có triển vọng ứng dụng thực tiễn tốt và triển khai nhanh chóng trong điều trị lâm sàng. Trong tương quan này, ông nói thêm rằng từ phía Nhà nước Nga đã tăng cường quan tâm đến sinh học, khoa học sự sống và y tế. Cụ thể, theo dữ liệu của ông, các hướng này chiếm tới 10% tổng số đơn đăng ký nộp cho Quỹ Khoa học Nga (RSF).

Nói về phát kiến mới, ông Gleb Sukhorukov - Giáo sư tại Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo (Skoltech) kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu LIFT - cho biết rằng suốt 20 lại đây, ông đã tham gia việc nạp hoạt chất vào viên nang để đưa nhiều loại thuốc vào cơ thể người bệnh và luôn gặp vấn đề gắn với thực tế là "các phân tử nhỏ của hầu hết các loại thuốc đều rất khó giữ lại".

"Chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ và sáng chế một công nghệ buồng vi mô cho phép giữ được chất này", ông giải thích, đồng thời nói thêm rằng "phần nhân" của viên nang có thể là bất cứ thứ gì. Ông nói: "Về nguyên tắc, nó giống như viên sủi cảo Pelmeni trong ẩm thực Nga vậy".

Để làm cho bề mặt tiếp xúc trực tiếp với vết thương, các nhà nghiên cứu đã sử dụng màng hydrogel chức năng mỏng dựa trên cơ sở gelatin, glycerin và axit aminocaproic. Theo các nhà khoa học, kết hợp các chất này khiến cho vật liệu có đặc tính cầm máu, đảm bảo độ đàn hồi, khả năng giữ ẩm và độ bám dính đáng tin cậy với mô sống.

Theo ông Alexei Ermakov phụ trách Phòng thí nghiệm của Đại học Sechenov và là nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu LIFT, vật liệu sinh học được phát kiến có thể được sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau - bao gồm cấy ghép, stent y tế và ống thông - nơi cần "tinh chỉnh" môi trường vi mô hóa học để kích thích cấp xung lực cho những quá trình tế bào khác nhau và kéo dài thời gian giải phóng các hợp chất thuốc.

Ông nói thêm rằng chuyện ở đây nói về công nghệ sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing), là phương pháp tạo ra các vật thể, bộ phận hoặc sự vật ba chiều bằng cách thêm vật liệu từng lớp một, tên gọi này bắt nguồn từ một từ trong tiếng Anh "add" - "thêm vào".

"Chúng tôi có thể in vật liệu sinh học trên những bề mặt khác nhau. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong y học tái tạo, bởi nhu cầu hỗ trợ ở đây luôn cấp thiết", ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia y tế đều nhất trí rằng hệ thống mới được chế xuất trong tương lai sẽ cho phép giảm thời gian nằm viện của người bị thương từ một lần rưỡi đến hai lần.