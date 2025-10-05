Ứng phó bão số 11: Các trường học ở Hà Nội linh hoạt hình thức dạy học phù hợp

(Ngày Nay) - Tối 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi văn bản số 4019/SGDĐT-CTTTHSSV tới UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị chủ động ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).

Tối 3/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi văn bản số 4019/SGDĐT-CTTTHSSV tới UBND các phường, xã; các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị chủ động ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo).Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên theo dõi chặt chẽ các tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở cũng đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường, nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị nhà trường cần có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị quản lý chặt chẽ học sinh; việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở Giáo dục và Đào tạo để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Các trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở; thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão. Sau mưa bão, các địa phương và nhà trường chủ động tổ chức vệ sinh khử khuẩn, khắc phục úng ngập, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên.