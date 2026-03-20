Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Khởi tố vụ án lừa đảo dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội (Ngày Nay) - Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, làm rõ hành vi trục lợi chính sách, với số tiền bị chiếm đoạt ban đầu hơn 40 tỷ đồng.

Thách thức mới cho hệ sinh thái báo chí trước ảnh hưởng của AI (Ngày Nay) - Nghiên cứu của Đại học McGill chỉ ra các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) gây khó khăn cho ngành báo chí Canada qua việc thiếu trích dẫn nguồn và giảm truy cập bài gốc.

Mỹ-Israel không kích trúng mỏ khí đốt lớn nhất thế giới tại Iran (Ngày Nay) - Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, miền Nam nước này.

Du lịch trải nghiệm lên ngôi, điểm đến vừa lên rừng, vừa xuống biển hút khách (Ngày Nay) -Khẩu vị du lịch của du khách toàn cầu đã thay đổi, họ "nói không" với các trải nghiệm du lịch theo lối mòn, các kỳ nghỉ đơn thuần và hướng đến những kỳ nghỉ gần gũi thiên nhiên, mang đậm cá tính riêng, ưu tiên trải nghiệm được nhiều điểm đến trong một chuyến đi.

Tạo dựng cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật (Ngày Nay) - Sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam góp phần tạo dựng cơ chế để nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Việt Nam tham gia Hội chợ phim và truyền hình quốc tế tại Hong Kong (Ngày Nay) - FILMART quy tụ hơn 790 đơn vị triển lãm đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phim Việt góp mặt với gian triển lãm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ngày Nay) - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang: Bố con Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng “có tên” (Ngày Nay) - Bộ Công an vừa công bố thông tin khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang. Đáng chú ý, cả hai cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền đều “có tên” trong danh sách.

HLV trưởng của Golden State Warriors đoạt giải Oscar (Ngày Nay) - HLV trưởng Steve Kerr của đội bóng rổ Golden State Warriors đã bất ngờ được xướng tên trong lễ trao giải Oscar 2026.