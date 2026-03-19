Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa Việt Nam

(Ngày Nay) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xác định rõ lộ trình, nguồn lực, trách nhiệm... để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sáng 19/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, đại diện các cơ quan hữu quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW (Nghị quyết số 80) về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngày 25/2/2026, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, với nhiệm vụ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra toàn diện công tác phát triển văn hóa.

Sau khi ban hành, Nghị quyết số 80 đã nhận được sự hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sỹ, cán bộ văn hóa.

Nhiều văn nghệ sỹ, cán bộ văn hóa đã thể hiện tâm huyết, sẵn sàng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa nước nhà. Nghị quyết đã được ban hành đúng và trúng những vấn đề thực tiễn; nhiệm vụ đặt ra là triển khai hiệu quả, thực chất và nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả

Sau khi nghe các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận Phiên họp thứ nhất, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngay sau cuộc họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện để ban hành văn bản triển khai thực hiện ngay vào đầu tháng Tư tới; đồng thời quán triệt nguyên tắc bám sát 5 quan điểm chỉ đạo đã đề ra trong Nghị quyết số 80 để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả cao nhất.

“Hằng ngày, hằng tháng chúng ta phải nhìn thấy được, đo đếm được, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm,” đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh phải kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, nhất là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật; chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, tiến độ xử lý, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các cơ quan thực hiện.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu yêu cầu phát huy vai trò cá nhân của từng thành viên Ban Chỉ đạo, các ý kiến đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các cán bộ văn hóa cũng như tinh thần sáng tạo từ cơ sở; phát huy vai trò của thiết chế văn hóa cơ sở.

Phải đảm bảo các giải pháp mang tính thực tiễn, thực chất, tránh hình thức, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ. Nhấn mạnh nội dung này, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ quan điểm, nguyên tắc làm việc đó là Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo chung, thông qua các cấp uỷ, tổ chức đảng, “Ban Chỉ đạo không làm thay nghĩa vụ của các cơ quan chức năng,” Thường trực Ban Bí thư nói.

Cùng với đó triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới; tập trung phát triển hạ tầng nền tảng, trọng tâm là hệ thống thiết chế văn hóa quy mô quốc gia…, xây dựng hạ tầng văn hóa số, vận hành khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, nền tảng số dùng chung đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia; xác định rõ lộ trình, nguồn lực, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Cơ quan Thường trực hoàn thiện Chương trình làm việc năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Trong rất nhiều nhiệm vụ triển khai cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời nghiên cứu, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong thực hiện những nhiệm vụ cụ thể có sự đánh giá, nhận xét theo tiến độ từng tháng, từng quý. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, định hướng và các giải pháp đột phá phát triển văn hóa trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách và báo cáo theo đúng quy chế làm việc.

Các cơ quan chủ động tiếp tục rà soát các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết số 80 và Chương trình hành động của Chính phủ để đảm bảo việc tổ chức thực hiện được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ; có những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Thu hút, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa

Về những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa trình Quốc hội khóa XVI trong Kỳ họp thứ nhất, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đưa ra những cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa.

“Nền tảng, động lực phải đi trước, từ đó Nghị quyết số 80 mới sớm đi vào cuộc sống được,” đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến hoàn thành báo cáo rà soát nghiên cứu bổ sung về các cơ chế chính sách ưu đãi trong các luật chuyên ngành để tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực cho phát triển văn hóa và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc; rà soát để hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 theo Chương trình hành động bảo đảm đúng tiến độ.

Cụ thể gồm: Xây dựng Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam; Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045; Đề án phát triển thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; Đề án phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa; Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, Bộ chỉ số về thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế; triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện vừa cập nhật, vừa hoàn thiện; quy hoạch phải sớm, đi trước; tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hóa quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn kết với hạ tầng thiết chế văn hóa cấp vùng và các địa phương.

Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, trong đó tích hợp các nội dung phát triển về nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; định hướng chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch, có tổng kết, đánh giá, đo lường kết quả thực hiện Nghị quyết bảo đảm thực chất.

“Mỗi nhiệm vụ phải có giải pháp, lộ trình, nguồn lực và tính khả thi, phải gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản. Định kỳ hằng tháng, hằng quý phải có báo cáo Ban Chỉ đạo,” đồng chí Trần Cẩm Tú nêu.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với các nội dung Quy chế làm việc, phân công trách nhiệm các thành viên và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Nhấn mạnh trong thực hiện các nhiệm vụ phải nêu rõ tiêu chí, tiêu chuẩn và đo lường được, Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, giám sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, bảo đảm việc theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện một cách thực chất, minh bạch, hiệu quả và kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để điều chỉnh các chính sách, chiến lược, kế hoạch khi cần thiết.