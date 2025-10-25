Nghiên cứu hé lộ vai trò quan trọng của hydro trong hệ tiêu hóa

(Ngày Nay) - Theo nghiên cứu đăng trên Nature Microbiology do Đại học Monash và Viện Nghiên cứu Y học Hudson (Australia) dẫn đầu, hydro - thường được thải ra dưới dạng khí trong quá trình tiêu hóa - thực tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.
Các nhà khoa học cho biết hydro được tạo ra khi vi khuẩn đường ruột lên men các loại carbohydrate chưa tiêu hóa. Một phần hydro này được thải ra ngoài, nhưng phần lớn được các loại vi khuẩn khác tái sử dụng, giúp hỗ trợ tiêu hóa và định hình hệ vi sinh đường ruột. Phát hiện này có thể mở ra hướng phát triển các liệu pháp mới dựa trên hệ vi sinh để điều trị các bệnh về đường tiêu hóa.

Tiến sĩ Caitlin Welsh, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Trung bình mỗi người thải ra khoảng 1 lít khí mỗi ngày, trong đó một nửa là hydro. Nhưng hydro không chỉ là nguyên nhân gây đầy hơi mà còn là yếu tố tiềm ẩn thúc đẩy sức khỏe đường ruột”.

Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn trong ruột tạo ra hydro nhờ một loại enzyme đặc biệt, gọi là Group B [FeFe]-hydrogenase. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng khi lượng hydro trong ruột quá cao hoặc quá thấp, người bệnh có thể gặp các vấn đề như nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa hoặc thậm chí ung thư. Mức hydro này thường được kiểm tra thông qua xét nghiệm hơi thở để đánh giá sức khỏe đường ruột.

