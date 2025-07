Người dân tra cứu đơn vị hành chính mới bằng trợ lý AI của Viettel

(Ngày Nay) - Ngay sau khi cả nước đón thời khắc công bố thành lập tỉnh/thành phố, phường/xã mới, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) ra mắt trợ lý AI sử dụng qua web tra cứu mọi thông tin về đơn vị hành chính mới cho toàn dân. Trợ lý AI hoàn toàn miễn phí cho mọi người, do Viettel nghiên cứu và phát triển.

Viettel đã phát triển trợ lý AI sử dụng qua nền tảng web tại địa chỉ https://tracuuphuongxa.trolyao.org/, giúp mọi người dân dễ dàng tra cứu thông tin đơn vị hành chính mới từ máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Tại đây, các thông tin đơn vị hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường sẽ được tra cứu nhanh chóng, chính xác.

Người dân có thể đặt câu hỏi về thông tin đơn vị hành chính mong muốn tìm hiểu dưới dạng hội thoại và trợ lý ảo sẽ cung cấp thông tin kèm nguồn văn bản tương ứng. Trợ lý AI cũng cung cấp bộ cẩm nang toàn diện về đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã mới, bao gồm các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính mới.

Việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn có những khó khăn trong tra cứu thông tin. Trợ lý AI vừa công bố được xây dựng trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt do Viettel phát triển, thiết kế mô hình và lấy dữ liệu huấn luyện từ các văn bản chính thống do đó mang lại độ chính xác cao khi tra cứu các thông tin mới về tổ chức đơn vị hành chính. Trước đó, Viettel cũng đã thành công phát triển mô hình Trợ lý ảo pháp luật, Trợ lý ảo công chức, nhờ đó tích lũy được sự am hiểu về thói quen đặt câu hỏi của người Việt Nam, và đưa ra những câu trả lời sát thực tế.

Sản phẩm AI Viettel được đưa vào sử dụng ngay sau khi đất nước sắp xếp lại các đơn vị hành chính thể hiện cam kết đóng góp cho công cuộc chuyển đổi của đất nước, hướng tới một nền hành chính công minh bạch và hiệu quả.

CÁCH TRA CỨU TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ PHƯỜNG, XÃ MỚI BẰNG TRỢ LÝ AI CỦA VIETTEL Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tracuuphuongxa.trolyao.org/ qua trình duyệt web trên các thiết bị máy tính, điện thoại, máy tính bảng… Bước 2: Bấm vào ô hội thoại, viết câu hỏi mong muốn. Người dùng có thể đặt câu hỏi về đơn vị hành chính mới theo nhu cầu tìm hiểu. Ví dụ: - Hà Nội có bao nhiêu xã, phường? - Phường Nhân Chính – Thành phố Hà Nội bây giờ là phường nào? - Tỉnh Bắc Kạn bây giờ là tỉnh nào? - Cả nước hiện có những tỉnh, thành phố nào? Bước 3: Tham khảo câu trả lời và nguồn trích dẫn được đánh dấu màu đỏ trong câu trả lời của trợ lý AI.