Người dùng đánh giá hậu mãi VinFast: “Đúng hẹn, minh bạch, chi phí bảo dưỡng dễ chịu”

(Ngày Nay) - Hậu mãi đang trở thành điểm cộng rõ rệt của VinFast khi nhiều chủ xe ghi nhận trải nghiệm dịch vụ nhất quán, xử lý đúng hẹn, chi phí bảo dưỡng dễ chịu và chính sách bảo hành tạo sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi là một trong những yếu tố quan trọng khiến người dùng quyết định xuống tiền. Người mua không chỉ nhìn vào chi phí bảo dưỡng hay sửa chữa, mà còn quan tâm thái độ phục vụ, tốc độ xử lý yêu cầu, sự rõ ràng về quy trình, chất lượng đồng nhất giữa các điểm dịch vụ…

Đây là lý do với nhiều chủ xe, VinFast đang tạo khác biệt với chất lượng dịch vụ hậu mãi “vượt chuẩn” được đồng bộ tại hơn 400 xưởng dịch vụ trên cả nước. Minh chứng là chương trình khảo sát “Kiến tạo dịch vụ 5 sao” được hãng triển khai từ 10/2 đến 31/3/2026 đã nhanh chóng thu về nhiều ý kiến đánh giá tích cực.

Anh Đoàn Đức Minh (Bắc Ninh), chủ xe VF 5, kể lại một lần đưa xe đi kiểm tra định kỳ trong lúc công việc khá bận rộn. Ban đầu, anh chỉ dự định “tranh thủ ghé qua xem thế nào”, nhưng thực tế lại khác. “Tôi đặt lịch trước, tới nơi là có người tiếp nhận ngay, kiểm tra nhanh rồi báo rõ thời gian lấy xe. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, không bị kéo dài như tôi nghĩ”, anh nói.

Đồng quan điểm, anh Sơn, chủ xe VinFast VF 7 tại Hà Nội, ấn tượng tốt với hệ thống xưởng dịch vụ của VinFast bởi đội ngũ nhân viên nhiệt tình và quy trình rõ ràng. “Xưởng trả xe đúng ngày hẹn, đôi khi còn sớm hơn dự kiến nên tôi chủ động được kế hoạch”, anh Sơn chia sẻ.

Anh cho hay, VinFast hiện là hãng hiếm có trên thị trường cam kết minh bạch và đúng hẹn trong thời gian sửa chữa. Nếu thời gian sửa chữa vượt quá cam kết, khách hàng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Ngoài ra, người dùng sẽ được hỗ trợ pin/xe để việc di chuyển không bị gián đoạn trong trường hợp sửa chữa pin/động cơ.

Đáng chú ý, nhiều khách hàng càng bất ngờ khi trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của VinFast bởi chi phí hợp lý hơn hẳn xe xăng, dù sử dụng các dòng xe phổ thông hay cao cấp. Chia sẻ từ cộng đồng chủ xe, mức tiền bảo dưỡng các dòng xe điện VinFast thường chỉ dừng ở mức vài trăm nghìn tới 1 triệu đồng, trong khi đó, một mẫu xe xăng hạng A cũng đã tốn 1-2 triệu đồng/lần bảo dưỡng.

Anh Trương Ngọc Sơn (TP.HCM), chủ xe VF 5, cho biết sau một thời gian sử dụng, điều anh cảm nhận rõ nhất là sự “nhẹ gánh” về chi phí. “Trước đây mỗi lần đến kỳ bảo dưỡng là mình phải chuẩn bị sẵn một khoản kha khá, chưa kể đôi khi có phát sinh thêm. Còn với xe điện, chi phí thấp hơn hẳn, càng đi nhiều càng thấy rõ khả năng tối ưu”, anh phân tích.

Với nhóm khách hàng chạy dịch vụ, lợi ích này càng thể hiện rõ khi chi phí vận hành được kiểm soát tốt trong thời gian dài. Anh Hạnh, tài xế sử dụng Limo Green, cho biết tần suất vào xưởng ít hơn, các mốc bảo dưỡng cũng giãn hơn (khoảng 15.000 km hoặc một năm), giúp anh duy trì nhịp chạy ổn định. “Quan trọng là mình biết trước chi phí và không bị phát sinh bất ngờ”, anh nhận xét.

Không chỉ dừng ở bài toán chi phí, yếu tố khiến anh Hạnh yên tâm hơn khi sử dụng lâu dài là chính sách bảo hành pin lên tới 8 năm cùng hệ thống trạm sạc phủ rộng. “Đi tỉnh không còn áp lực tính toán nhiều như trước, cứ chạy theo nhu cầu công việc là được”, anh nói thêm.

Giới quan sát nhận định, từ khi VinFast gia nhập thị trường xe Việt, trải nghiệm hậu mãi không còn là yếu tố phụ mà trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn của người dùng. Khi quy trình rõ ràng, cam kết thời gian cụ thể, chi phí minh bạch và được hỗ trợ xuyên suốt, người dùng hoàn toàn yên tâm sở hữu xe điện như một bài toán kinh tế hợp lý trong nhiều năm. Điều này cũng góp phần lý giải doanh số kỷ lục trong năm 2025 của VinFast, với hơn 175.000 xe điện tới tay khách hàng, hay mới nhất là kỷ lục hoàn tất 3.520 đơn đặt mua xe trong một ngày (28/3/2026).

Chủ xe VinFast có thể chia sẻ trải nghiệm, đánh giá, góp ý về chất lượng dịch vụ hậu mãi tại xưởng dịch vụ thông qua chương trình “Kiến tạo dịch vụ 5 sao” và nhận 500.000 đồng tri ân từ VinFast (dưới dạng điểm VPoint) tới hết ngày 31/3/2026. Để biết thêm thông tin chi tiết và tham gia khảo sát, khách hàng truy cập: https://vinfastauto.com/vn_vi/chuongtrinh-kien-tao-dich-vu-5-sao-cung-vinfast.