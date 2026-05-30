Indonesia chi đậm cho siêu dự án điện Mặt Trời

(Ngày Nay) - Indonesia đang lên kế hoạch triển khai một trong những chương trình phát triển năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới với tổng công suất dự kiến lên tới 100 GW, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khoảng 71,3 tỷ USD nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) cho biết bộ này đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Quy hoạch không gian chuẩn bị khoảng 24.000 ha đất trên đảo Java để phục vụ dự án điện Mặt Trời quy mô lớn.

Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung ngày 29/5 cho biết các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc rà soát quỹ đất và xác định đủ diện tích cần thiết cho chương trình phát triển điện Mặt Trời. Trong giai đoạn đầu, chính phủ sẽ ưu tiên đẩy nhanh triển khai các dự án có tổng công suất khoảng 17 GW.

Song song với đó, Indonesia cũng dự kiến phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với công suất khoảng 33 GW nhằm bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quy mô lớn của Indonesia. Trước đó, Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu phát triển 100 GW điện Mặt Trời trong giai đoạn 2026-2028.

Giới quan sát đánh giá đây là mục tiêu rất tham vọng, bởi tổng công suất điện Mặt Trời lắp đặt của Indonesia hiện mới chỉ đạt khoảng 1,5 GW. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, công suất điện Mặt Trời của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng hơn 66 lần chỉ trong vài năm.

Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và cũng là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn trên thế giới do phụ thuộc nhiều vào than đá trong sản xuất điện. Việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong những thập niên tới.

Với quy mô 100 GW, dự án không chỉ có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng của Indonesia mà còn có thể đưa nước này trở thành một trong những trung tâm năng lượng Mặt Trời hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.