Indonesia chi đậm cho siêu dự án điện Mặt Trời

(Ngày Nay) - Indonesia đang lên kế hoạch triển khai một trong những chương trình phát triển năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới với tổng công suất dự kiến lên tới 100 GW, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khoảng 71,3 tỷ USD nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) cho biết bộ này đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Quy hoạch không gian chuẩn bị khoảng 24.000 ha đất trên đảo Java để phục vụ dự án điện Mặt Trời quy mô lớn.

Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung ngày 29/5 cho biết các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc rà soát quỹ đất và xác định đủ diện tích cần thiết cho chương trình phát triển điện Mặt Trời. Trong giai đoạn đầu, chính phủ sẽ ưu tiên đẩy nhanh triển khai các dự án có tổng công suất khoảng 17 GW.

Song song với đó, Indonesia cũng dự kiến phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với công suất khoảng 33 GW nhằm bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quy mô lớn của Indonesia. Trước đó, Tổng thống Prabowo Subianto đặt mục tiêu phát triển 100 GW điện Mặt Trời trong giai đoạn 2026-2028.

Giới quan sát đánh giá đây là mục tiêu rất tham vọng, bởi tổng công suất điện Mặt Trời lắp đặt của Indonesia hiện mới chỉ đạt khoảng 1,5 GW. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, công suất điện Mặt Trời của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng hơn 66 lần chỉ trong vài năm.

Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và cũng là một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn trên thế giới do phụ thuộc nhiều vào than đá trong sản xuất điện. Việc đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa cam kết giảm phát thải và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong những thập niên tới.

Với quy mô 100 GW, dự án không chỉ có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng của Indonesia mà còn có thể đưa nước này trở thành một trong những trung tâm năng lượng Mặt Trời hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại cùng phim điện ảnh Ốc mượn hồn
(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.
Hãn quốc Kim Trướng – Di sản văn minh thảo nguyên của nhân loại
(Ngày Nay) - Hội thảo quốc tế với chủ đề "Hãn quốc Kim Trướng như một mô hình của nền văn minh thảo nguyên: Lịch sử, khảo cổ học, văn hóa và bản sắc" đã diễn ra tại thủ đô Astana, Kazakhstan. Sự kiện quy tụ hơn 350 đại biểu, gồm đại diện các tổ chức quốc tế, sử gia, khảo cổ học, nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu chuyên sâu về lịch sử Đại thảo nguyên và Hãn quốc Kim Trướng (Ulus Jochi).
Sự thật về những bất động sản đắt giá bậc nhất hành tinh
(Ngày Nay) - Từ Monaco bên bờ Địa Trung Hải đến hồ Como thơ mộng của Italy, những bất động sản ven mặt nước từ lâu đã trở thành tọa độ sống được những người giàu có săn đón. Ngoài sở hữu giá trị tài sản vượt trội, biệt thự bên hồ còn phản chiếu vị thế, gu sống và đẳng cấp của chủ nhân - những giá trị vĩnh cửu theo thời gian, ngày càng khó mua được bằng tiền.
Việt Nam-Singapore và "mảnh ghép" quan trọng trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế
(Ngày Nay) - Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để vận hành tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính quốc tế mới thành lập. Trong bối cảnh hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Singapore đang mở ra triển vọng cho “mảnh ghép” quan trọng này trong hệ sinh thái trung tâm tài chính quốc tế, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tạo thêm động lực ý nghĩa cho sự hợp tác đó.
EU xem xét thu thuế kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tiền mã hóa
(Ngày Nay) - Ủy ban Châu Âu (EC) đang xem xét một loạt đề xuất đánh thuế mới nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa, với kỳ vọng thu về tới 11 tỷ Euro mỗi năm để bổ sung nguồn lực cho ngân sách dài hạn của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2028-2034.
Trung Quốc tích hợp AI vào ngành năng lượng
(Ngày Nay) - Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngành năng lượng, tận dụng công nghệ tiên tiến để thúc đẩy hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tương lai năng lượng.
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng MTTQ đoàn kết nhân dân, gắn kết các tôn giáo
(Ngày Nay) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, chiều 29/5, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam.