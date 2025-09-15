Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo triển khai các cơ sở dữ liệu

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành Bộ Nội vụ, trong đó tập trung hoàn thành 14 dữ liệu trong năm 2025. Bộ Nội vụ xác định chuyển đổi số là một trong những động lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ, làm tốt thẩm quyền của mình trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chỉ đạo các đơn vị ngành Nội vụ tiếp tục có các giải pháp thúc đẩy các dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban chỉ đạo Trung ương và các dữ liệu chuyên ngành thuộc về trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Nội vụ phải hoàn thiện nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi số.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, điều cốt lõi vẫn là dữ liệu chuyên ngành. Kể cả các dữ liệu quốc gia đã làm nhưng đến nay gần như vẫn “nằm im”, chưa đem đến hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo phải "Đúng - Đủ - Sạch - Sống” để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo nói chung, cũng như thực hiện việc kết nối liên thông đồng bộ và thống nhất với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và các cái dữ liệu quốc gia khác.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại, ngay từ đầu năm, Bộ xác định năm 2025 là năm dữ liệu. Đối với dữ liệu chuyên ngành trong thẩm quyền của Bộ Nội vụ thuộc chức năng quản lý Nhà nước phải quyết tâm làm xong để xây dựng được trung tâm dữ liệu của Bộ Nội vụ có thể kết nối liên thông đồng bộ. “Tổng Bí thư Tô Lâm khi dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ cũng chỉ đạo, Bộ Nội vụ phải tiên phong trong chuyển đổi số”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Bộ, của quốc gia phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả theo yêu cầu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ đề ra.

Cùng với đó phải thay đổi tư duy, Bộ muốn chuyển đổi số phải tập trung ưu tiên vào xây dựng CSDL, thay đổi bằng chính con người số từ Bộ trưởng đến các Thứ trưởng, đến lãnh đạo các đơn vị, phải coi đây là sự sống còn, trường tồn của ngành Nội vụ. “Đất nước muốn vươn mình, hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc phải bắt đầu từ việc chuyển đổi số, xã hội số, công dân số”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu.

Về mục tiêu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị có 14 CSDL có thời gian hoàn thành trong năm 2025 cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước ngày 20/12/2025, gồm 11 CSDL theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Nghị quyết 71/NQ-CP, 3 CSDL theo Kế hoạch số 6428/KH-BNV làm cơ sở để tổ chức công bố chính thức tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2025 (dự kiến ngày 25/12/2025), trong đó CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và CSDL quốc gia về An sinh xã hội phải đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đề ra, hoàn thành trước ngày 20/12/2025.

“Các đơn vị phải tập trung hoàn thiện để ngày 20/12/2025 xong 14 CSDL, dự kiến đến ngày 25/12/2025, kết hợp với tổ chức Hội nghị tổng kết năm của Bộ Nội vụ sẽ đồng bộ công bố chính thức hệ thống các cơ sở dữ liệu nằm trong năm nay. Còn lại đối với 11 CSDL của năm 2026, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai ngay từ bây giờ, bởi không đi thì không tới, phải đi nhanh, để hết quý I, Bộ sẽ công khai tiếp các CSDL còn lại”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đặt ra mục tiêu.

Từ mục tiêu trên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã phân công Thứ trưởng Trương Hải Long chỉ đạo các đơn vị có CSDL nghiên cứu, tham mưu hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính bảo đảm phù hợp với yêu cầu, lộ trình xây dựng, tạo lập CSDL đối với các nhiệm vụ tháo gỡ "điểm nghẽn” trong triển khai công việc, đảm bảo tính liên thông và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Những văn bản có thể thực hiện theo thủ tục rút gọn thì tổng hợp, đề xuất một lần, chủ động ban hành các văn bản hành chính trước để thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng dữ liệu.

Hàng tháng, Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì làm việc với các đơn vị để chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu của các đơn vị. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc và có vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo với Bộ trưởng để xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, không ủy quyền cho cấp dưới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ thông tin và 2 đơn vị đồng hành để xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng công việc, lịch trình, tiến độ theo từng tuần, từng tháng, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, đơn vị đồng hành, rõ tên cán bộ phối hợp, phân trách nhiệm cụ thể đến các Sở nội vụ và các đơn vị liên quan. Khẩn trương trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch triển khai 14 CSDL. Còn đối với 11 CSDL có hạn hoàn thành trong Quý I/2026, phải xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng đủ các tiêu chí trên, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách ký ban hành trước ngày 20/9/2025.

Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm tổng thể về nghiệp vụ và kinh phí đối với CSDL được giao chủ trì xây dựng, vận hành. Các đơn vị được giao chủ trì triển xây dựng CSDL chủ động lựa chọn đơn vị đồng hành trong số 2 đơn vị được Chính phủ giao nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện báo cáo Bộ hàng tháng về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao, gửi qua Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp xây dựng báo cáo chung trình Bộ trưởng.

Bộ Nội vụ, giao Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng về hạ tầng công nghệ và an toàn bảo mật đáp ứng yêu cầu các CSDL; có thể mời một số đơn vị chuyên môn của Bộ Công an tham gia đánh giá bảo đảm tính chính xác, khách quan; nếu hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin không đáp ứng thì báo cáo Bộ trưởng về phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

Vụ Kế hoạch - Tài chính cần có hướng dẫn các đơn vị về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Các đơn vị chủ trì xây dựng các CSDL phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát yêu cầu đặt ra trên cơ sở đơn giá, định mức theo quy định, xây nội dung đề xuất gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ chậm nhất ngày 15/9/2025 để Bộ có cơ sở tổng hợp những nhiệm vụ xây dựng CSDL năm 2025 và năm 2026 đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

Về số hóa dữ liệu trong quá trình xây dựng các CSDL, các đơn vị cần chủ động triển khai, ưu tiên tập trung số hóa những hồ sơ phục vụ công việc hiện tại nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính. Các đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị đồng hành để tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm nghiệp vụ liên quan đến tạo lập CSDL, phù hợp với kết quả của phần mềm CSDL đã được giao chủ trì xây dựng.