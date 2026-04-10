Nhà báo Nguyễn Phong Cầm được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã ký quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ Phó Tổng thư ký phụ trách truyền thông, Trưởng ban Chuyên môn chuyên trách truyền thông về bảo hiểm (Ban Truyền thông).

Việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm căn cứ vào quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, căn cứ vào Điều lệ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và đặc biệt căn cứ vào Công văn số 116 ngày 23/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm và Công văn số 658 ngày 3/4/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc hiệp y bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm trước khi về công tác tại Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm, đã trải qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm làm báo kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính-bảo hiểm. Sau 24 năm công tác, trải qua nhiều cơ quan báo chí uy tín, nhà báo Nguyễn Phong Cầm đã chứng minh được năng lực của mình, được lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tin tưởng cũng như nhận được sự tín nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo Ban Chấp hành Hiệp hội và Cơ quan Thường trực Hiệp hội.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khẳng định, ngành bảo hiểm là một ngành có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, liên quan đến hầu hết các khía cạnh của cuộc sống, từ bảo vệ sức khỏe, tài sản, trách nhiệm dân sự cho đến các rủi ro kinh doanh và đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, công tác truyền thông, phổ biến và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa, vai trò cũng như lợi ích thiết thực của bảo hiểm luôn được ngành bảo hiểm đặc biệt coi trọng và đầu tư mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm mang ý nghĩa hết sức quan trọng và có tính chiến lược. Đây không chỉ là sự kiện củng cố thêm vai trò của Tạp chí như một kênh thông tin chính thống, uy tín hàng đầu của ngành, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo hiểm đến với đông đảo công chúng, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách.

Đồng thời, ông Việt cũng cho rằng, việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Tạp chí, nhằm tiếp tục thực hiện sứ mệnh quan trọng là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kết nối mạnh mẽ hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm trong và ngoài nước nói riêng, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ cũng như thực hiện đúng tôn chỉ mục đích theo quy định của nhà nước đối với Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng đến tân Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm Nguyễn Phong Cầm.

“Nhà báo Nguyễn Phong Cầm đã có nhiều năm công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí khác nhau. Tôi hy vọng trên cương vị mới, tại nơi công tác mới, với kinh nghiệm và uy tín của mình, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những năng lực hiện có, cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành bảo hiểm Việt Nam”, ông Lợi nói.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, tân Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng kính trọng tới lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập. Đồng thời, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo cơ quan báo chí nơi nhà báo Nguyễn Phong Cầm từng làm việc.

“Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển nội dung và hình thức của tạp chí để đáp ứng mong đợi của bạn đọc trong thời gian tới”, nhà báo Nguyễn Phong Cầm bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm cũng cho biết, để đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp tục trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, thực hiện sứ mệnh quan trọng của tạp chí là kênh thông tin tin cậy, uy tín của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành bảo hiểm nói chung; kết nối, truyền thông mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đáp ứng kỳ vọng của quý độc giả trong cả nước.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm quê ở xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh; có học vị Thạc sĩ Báo chí (chuyên ngành Quản lý báo chí và Truyền thông); là cử nhân Luật, có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, đã được đào tạo bài bản qua các lớp báo chí trong và ngoài nước. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính-Bảo hiểm, ông Nguyễn Phong Cầm là Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn. Trong quá trình công tác, nhà báo Nguyễn Phong Cầm nhiều lần đoạt Giải Báo chí quốc gia, Giải Báo chí viết về ngành tài chính do Bộ Tài chính tổ chức, cũng là nhà báo được biết đến với những loạt bài điều tra nổi tiếng.