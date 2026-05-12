“Pinocchio – Chú bé người gỗ”: Hành trình kỳ diệu cập bến sân khấu nhà hát

(Ngày Nay) - Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, khán giả nhí tại Thủ đô sẽ được đắm chìm trong thế giới cổ tích đầy màu sắc qua vở diễn mới nhất của Nhà hát Tuổi trẻ: “Pinocchio – Chú bé người gỗ”. Vở diễn hứa hẹn mang đến hành trình phiêu lưu hấp dẫn, giàu cảm xúc và những bài học ý nghĩa được truyền tải bằng ngôn ngữ sân khấu biến hoá dành cho khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi .

Tác phẩm tái hiện câu chuyện về Pinocchio – chú bé được tạo ra từ gỗ, mang khát khao mãnh liệt trở thành một cậu bé thật sự. Trên hành trình đầy thử thách và kỳ diệu, nhân vật chính sẽ đối mặt với những bài học sâu sắc về lòng trung thực, tình yêu thương, sự trưởng thành và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Phiên bản sân khấu lần này được hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đầy màu sắc, cảm xúc và phép màu, phù hợp với các em nhỏ cùng gia đình.

Vở diễn do biên kịch Nguyễn Công Đức chấp bút và đạo diễn Đào Duy Anh dàn dựng. Với kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ sáng tạo, “Pinocchio - Chú bé người gỗ” kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn giá trị nhân văn của nguyên tác kinh điển.

Theo thông tin chính thức từ Nhà hát Tuổi trẻ, vở diễn sẽ được ra mắt vào giữa tháng 5. Việc lựa chọn thời gian biểu diễn hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi khẳng định thông điệp ý nghĩa: mang những giá trị giáo dục tích cực đến với thế hệ mầm non qua ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu sinh động.

“Pinocchio - Chú bé người gỗ” không chỉ là một vở diễn giải trí mà còn là cơ hội để các em nhỏ và gia đình cùng nhau chiêm nghiệm về hành trình trưởng thành, về giá trị của sự trung thực và lòng nhân ái. Với không gian sân khấu hiện đại kết hợp yếu tố kỳ ảo, vở diễn hứa hẹn sẽ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả nhỏ tuổi lẫn người lớn.

Vở diễn “Pinocchio – Chú bé người gỗ” sẽ được biểu diễn vào các ngày 16/5, 23/5, 31/5 và 01/6/2026 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.