Nhật Bản bàn giao 3 km² đất an toàn tại Quảng Trị sau rà phá bom mìn

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Ngọc Lan, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Naoki Ito, các Bí thư Naoki Yamamoto và Kumiko Yamaguchi từ Đại sứ quán Nhật Bản, bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn (MAG Việt Nam) và nhiều đại biểu khác.

Đến tận bây giờ, hậu quả của bom mìn chưa nổ vẫn là mối đe dọa lớn đối với người dân tỉnh Quảng Trị (trước đây là tỉnh Quảng Bình), là một trong những khu vực bị ô nhiễm bom chùm nặng nề nhất cả nước, với khoảng 6.000 người thương vong từ sau chiến tranh đến nay. Sự hiện diện của bom mìn không chỉ gây nguy hiểm mà còn khiến nhiều khu đất bị bỏ hoang, cản trở phát triển nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Trong hơn 20 năm qua, Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác rà phá bom mìn. Riêng tại khu vực Quảng Bình cũ, Nhật Bản đã viện trợ khoảng 5,5 triệu USD cho MAG từ năm 2015, góp phần làm sạch hơn 26 km² đất, mang lại lợi ích cho hơn 137.000 người dân địa phương. Diện tích 3 km² được bàn giao lần này sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc trồng trọt các loại cây như lúa, sắn, ngô, trồng rừng bạch đàn, và xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá.

Dự án không chỉ tập trung vào rà phá bom mìn mà còn triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về nguy cơ bom mìn, đặc biệt dành cho trẻ em, nhằm phòng ngừa tai nạn và xây dựng cộng đồng an toàn hơn.

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ niềm vui khi chứng kiến khu đất được làm sạch, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện tại Quảng Trị – nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt. Ông chia sẻ: "Nhật Bản cũng từng trải qua chiến tranh với Mỹ và các nước khác, và bom mìn đã được thả xuống nhiều nơi trên đất Nhật Bản. Năm nay đánh dấu 80 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng bom mìn chưa nổ vẫn được phát hiện ở Tokyo, Nagoya và Okinawa, nơi đã trải qua các cuộc không kích lớn và các trận chiến trên bộ ác liệt.

Hiện nay, tại Việt Nam, nhiều cải cách đang được thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế. Tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu một khởi đầu mới vào ngày 01/7, dưới sự lãnh đạo của Ngài Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang, đang cố gắng trở thành một trung tâm tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ. Vì vậy, việc đảm bảo thật nhiều diện tích đất an toàn, cũng như sự an toàn và an tâm cho cuộc sống của người dân tại tỉnh Quảng Trị là điều cần thiết, và tôi cho rằng cộng đồng quốc tế cần hợp tác để cùng loại bỏ bom chùm và các loại bom mìn khác. Năm nay, Nhật Bản cũng đang hỗ trợ các hoạt động của MAG, và các hoạt động này dự kiến sẽ được trưng bày từ ngày 1 đến ngày 5/8 tới đây tại Triển lãm Osaka đang được diễn ra. Tôi hy vọng rằng hoạt động của MAG và tình trạng bom mìn chưa phát nổ vẫn còn nhiều ở Việt Nam sẽ được cộng đồng quốc tế biết đến rộng rãi hơn và đây sẽ trở thành nơi để kêu gọi thêm các nguồn hỗ trợ."

Đại sứ Ito cũng đã thị sát hiện trường các hoạt động rà phá bom mìn và giao lưu với người dân địa phương, lắng nghe những khó khăn trong cuộc sống gần các khu vực ô nhiễm bom mìn.

Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở Kusanone: Dựa trên triết lý đảm bảo an ninh con người, chương trình là sự hợp tác viện trợ tài chính cho các tổ chức thực hiện dự án phát triển quy mô nhỏ gắn liền với đời sống của người dân ở các khu vực đang phát triển. Các lĩnh vực như y tế, chăm sóc sức khỏe, nước và vệ sinh, phòng chống thiên tai sẽ là đối tượng của chương trình này.