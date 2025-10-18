Nhật Bản cân nhắc tăng phí thị thực đối với du khách quốc tế

(Ngày Nay) - Ngày 17/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc tăng phí thị thực đối với du khách nước ngoài, do mức phí hiện nay vẫn còn thấp so với Mỹ và các nước châu Âu.
Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về thông tin cho rằng Nhật Bản có kế hoạch tăng phí thị thực tương đương với Mỹ và châu Âu vào năm tài chính 2026, Ngoại trưởng Iwaya xác nhận chính phủ "đang xem xét lại phí thị thực". Ông cho biết Nhật Bản đang cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm cả tác động đối với ngành du lịch trong nước. Nhà ngoại giao hàng đầu Nhật Bản nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tham khảo mức phí thị thực được áp dụng ở các quốc gia khác. Tôi cho rằng mức phí của Nhật Bản hiện khá thấp".

Trước lo ngại về tình trạng quá tải du lịch đang gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và thiệt hại môi trường ở một số khu vực, ông Iwaya cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét kỹ lưỡng tác động của việc tăng phí thị thực.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã đón khoảng 31,65 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng nhanh nhất từ trước đến nay, khi số lượng du khách vượt mốc 30 triệu chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Với đà tăng trưởng hiện tại, lượng khách quốc tế tới Nhật Bản trong năm 2025 được cho là chắc chắn sẽ vượt qua kỷ lục 36,87 triệu lượt của năm 2024. Con số này thậm chí có thể chạm ngưỡng 40 triệu, nhờ vào yếu tố đồng yen yếu và sự trở lại mạnh mẽ của du khách Trung Quốc.

