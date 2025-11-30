Nhật Bản cảnh báo tổn hại kinh tế do vấn đề sức khỏe tâm thần

(Ngày Nay) - 7.600 tỷ yen (khoảng 58,6 tỷ USD), tương đương hơn 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), là khoản tổn hại kinh tế mỗi năm của Nhật Bản do những người gặp vấn đề về tâm thần phải nghỉ làm hoặc không thể làm việc với năng suất như bình thường. Đây là kết quả tính toán của một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Yokohama, Nhật Bản.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy số bệnh nhân ngoại trú mắc rối loạn tâm thần năm 2023 ước tính là 1.566.000 người, cao gấp 2,3 lần so với thời điểm 20 năm trước. Trong khi đó, số người gặp vấn đề về tâm thần nhưng chưa được chẩn đoán còn nhiều hơn. Đối với người lao động, khi gặp vấn đề về tâm thần, ngoài số ngày nghỉ ốm tăng lên thì việc họ không thể phát huy hết năng lực của bản thân cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp sử dụng lao động.

Một nhóm nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yokohama đã tiến hành khảo sát đối với 27.507 người trên toàn quốc về ảnh hưởng của các vấn đề liên quan đến tâm thần như trầm cảm, mất ngủ… đối với chất lượng công việc. Sau khi tính toán, kết quả cho thấy thiệt hại đối với các doanh nghiệp Nhật Bản do người lao động nghỉ làm là khoảng 300 tỷ yen/năm; thiệt hại do đi làm nhưng không hiệu quả là khoảng 7.300 tỷ yen/năm. Ngoài ra, nếu chứng rối loạn tâm thần kéo dài từ khi còn trẻ, nhiều người có thể đánh mất cơ hội học tập hoặc tìm kiếm việc làm, nên không thể xem nhẹ.

Các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Tâm thần, Thần kinh Quốc gia Nhật Bản cũng cảnh báo một số nguyên nhân đáng chú ý gây ảnh hưởng sức khỏe tâm thần như sử dụng Internet quá mức ở tuổi thiếu niên làm tăng nguy cơ rối loạn tinh thần, thời gian ngủ ít và lo lắng quá mức về các mối quan hệ xã hội. Cụ thể, nếu dùng Internet quá nhiều ở thời điểm 12 tuổi thì đến khi 16 tuổi, nguy cơ xuất hiện triệu chứng loạn thần tăng 1,65 lần so với thông thường và nguy cơ trầm cảm tăng 1,61 lần. Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về tinh thần được thống kê như cạnh tranh khốc liệt ở trường học, nơi làm việc; làm ăn kinh tế khó khăn, mệt mỏi vì mạng xã hội…

Cùng với đó, một phân tích khác cho thấy biến đổi khí hậu cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt đến tinh thần, do nhiệt độ cao và sóng nhiệt làm tăng rối loạn giấc ngủ, khiến tình trạng tinh thần xấu đi. Những nạn nhân lũ lụt và cháy rừng còn có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn.

Việc gia tăng số lượng người có vấn đề về tâm thần trong thời gian gần đây tại Nhật Bản đã thúc đẩy các dịch vụ y tế để hỗ trợ người bệnh. Số bác sĩ điều trị các bệnh về tâm thần đã lên tới khoảng 17.000 người vào năm 2022, tăng 50% so với năm 2000. Các tiêu chuẩn chẩn đoán chứng bệnh trầm cảm cũng được xác định rõ ràng hơn và có nhiều loại thuốc ít tác dụng phụ để giúp người bệnh dễ tiếp cận điều trị.

Sức khỏe tinh thần là một trong những vấn đề lớn trên thế giới. Ở các nước châu Âu, trầm cảm có nguy cơ gia tăng mạnh do bất bình đẳng kinh tế và nghiện chất kích thích.