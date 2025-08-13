Chủ động phòng, chống dịch bệnh Chikungunya tại các cửa khẩu

(Ngày Nay) - Tỉnh Khánh Hòa có nhiều cửa khẩu quốc tế, ước tính mỗi năm đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch, làm việc, do đó tiềm ẩn nguy cơ bệnh Chikungunya theo người mang mầm bệnh và cả trong hàng hóa xâm nhập, lây nhiễm vào địa phương. Trước nguy cơ này, ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đã chủ động các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Chikungunya tại các cửa khẩu.

Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa cho biết, tỉnh Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng. Bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua vật trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Triệu chứng nhiễm bệnh thường gặp bao gồm sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban. Đa số người bệnh hồi phục sau vài ngày đến một tuần, tuy nhiên, một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.

Dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại các đảo Ấn Độ Dương. Dịch bệnh cũng đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu, đặc biệt là tại miền Nam Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong nửa đầu năm 2025, đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya, đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.

Thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Chikungunya, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa chủ động phối hợp với một số đơn vị liên quan ở các khu vực cửa khẩu tại tỉnh giám sát, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện nhập cảnh, đặc biệt là những khu vực có người trở về từ vùng dịch, nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh, để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu, không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trong cộng đồng.

Ngoài việc chú trọng kiểm soát người nhập cảnh, đơn vị còn chủ động phối hợp giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu, nhằm phát hiện sớm hàng hóa nghi ngờ mang véc-tơ, muỗi trung gian truyền bệnh, để có phương án xử lý kịp thời; thường xuyên cập nhật hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế trong công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh Chikungunya. Đơn vị triển khai các chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya phù hợp với tình hình thực tế; theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để chủ động đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch Chikungunya; chủ động phối hợp giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy tại khu vực các cửa khẩu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra... Trung tâm cũng thông tin tuyên truyền cho người dân trong tỉnh, khi đi du lịch, công tác tại các vùng có bệnh Chikungunya lưu hành, cần chủ động phòng ngừa muỗi đốt; chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống Chikungunya.

Trước đó, ngày 12/8, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch 149/KH- KDYT phòng, chống dịch bệnh Chikungunya tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn, với mục đích giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, mang véc-tơ truyền bệnh để xử lý ngay tại cửa khẩu…