Nhiều cán bộ, lãnh đạo Công an Nam Định, Ninh Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

13 cán bộ Công an Nam Định xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 17/2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ Công bố quyết định nghỉ công tác đối với 13 cán bộ xin nghỉ hưu trước hạn tuổi; trong đó có 6 trưởng phòng, 1 trưởng Công an huyện, 4 phó trưởng phòng và 2 phó trưởng Công an huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định biểu dương, ghi nhận, đánh giá, đây là những cán bộ mẫn cán, được đào tạo cơ bản. Nhiều đồng chí sớm trưởng thành từ cơ sở, có bề dày kinh nghiệm, giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị, lĩnh vực công tác khác nhau và có nhiều đóng góp cho Công an tỉnh. Khi nắm bắt chủ trương của Trung ương, các đồng chí đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng cống hiến vì nhiệm vụ chính trị chung của Công an tỉnh. Với những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, các đồng chí tiếp tục góp sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nam Định ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các cán bộ Công an cấp huyện trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm, Công an tỉnh Nam Định nỗ lực phấn đấu là đơn vị lá cờ đầu trong thực hiện các quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ Công an tỉnh Nam Định chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với quan điểm “vì việc chọn người”, “vì người bố trí việc”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nam Định luôn chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần khẩn trương tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Lực lượng đã chủ động trong công tác cán bộ, thực hiện các nội dung trọng tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để cán bộ, chiến sỹ cùng chung sức, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2025.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đến nay, Công an tỉnh Nam Định có 55 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xung phong bố trí giữ chức vụ thấp hơn gồm: 1 trưởng phòng, 1 trưởng Công an huyện; 1 phó trưởng Công an huyện; 38 đội trưởng, 6 trưởng Công an xã; 8 phó đội trưởng

11 cán bộ, lãnh đạo cấp phòng Công an Ninh Bình xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu

Ngày 17/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định về nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các vị trí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung làm tốt công tác quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của cấp trên; đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động các lãnh đạo đang giữ chức vụ có nguyện vọng xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí để thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ và phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình…

Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần khẩn trương tập trung thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch đề ra. Kết quả, có 11 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện có đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí; trong đó có 10 người nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí; 1 người nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí. Các vị trí xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí tính đến thời điểm tổ chức Đại hội chi bộ (tháng 4/2025) ít nhất còn 6 tháng công tác đến nhiều nhất là 47 tháng công tác.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm, ý thức vì sự nghiệp chung để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các đồng chí lãnh đạo xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác chờ đủ hưởng chế độ hưu trí.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình tin tưởng, khi nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí và nghỉ công tác chờ đủ hưởng chế độ hưu trí, các lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác đối với các đơn vị và cán bộ chiến sỹ Công an trong tỉnh.

Đồng thời, chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào do các cấp, ngành phát động, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động bổ ích, ý nghĩa của các cấp Hội cựu Công an nhân dân trong tỉnh, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.