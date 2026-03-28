Nhiều vấn đề hệ trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 2

(Ngày Nay) - Trong tiến trình phát triển của đất nước, chưa bao giờ yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại toàn diện, cấp bách và có ý nghĩa như hiện nay.

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thông qua nhiều vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, trong đó có Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự tiếp nối mạch nguồn tư duy nhất quán của Đảng, mà còn là một bước đi chiến lược, thể hiện rõ bản lĩnh, quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Quyết tâm chính trị nhất quán, không có vùng cấm

Thực tiễn những năm qua cho thấy, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rõ rệt, mang tính đột phá. Hàng loạt vụ án lớn, phức tạp được đưa ra ánh sáng; nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý nghiêm minh. Điều đó không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân mà còn khẳng định một thông điệp rõ ràng: Cuộc đấu tranh này không có vùng cấm, không có ngoại lệ!

Tuy nhiên, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh, hướng tới mục tiêu "hai con số" liên tục trong những năm tới, nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quản lý, điều hành, phân bổ nguồn lực càng trở nên hiện hữu.

Chính vì vậy, việc ban hành nghị quyết mới không đơn thuần là một văn bản chỉ đạo, mà là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm "kiên quyết, kiên trì" đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đặt công tác này trong mối quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cho ý kiến chỉ đạo về Đề án "Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước; cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong mọi lĩnh vực.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là yêu cầu gắn chặt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với thúc đẩy phát triển. Đây là bước tiến về nhận thức và hành động. Nếu như trước đây, phòng, chống tham nhũng chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ "chống", thì nay đã chuyển sang tư duy "xây và chống", trong đó "xây" là cơ bản, lâu dài. Xây dựng thể chế minh bạch, kiểm soát quyền lực hiệu quả, nâng cao trách nhiệm giải trình, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh – đó chính là những "lá chắn" hữu hiệu nhất để phòng ngừa tham nhũng.

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh, bền vững không thể dựa trên những "lỗ hổng" thể chế hay sự dễ dãi trong kỷ luật, kỷ cương. Ngược lại, chỉ khi bộ máy trong sạch, vận hành minh bạch, hiệu quả, thì nguồn lực mới được phân bổ đúng hướng, đúng trọng tâm, tạo ra giá trị gia tăng thực chất.

Nghị quyết vì thế đã đặt ra yêu cầu rất rõ: phát triển phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; càng phát triển nhanh càng phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa tiêu cực từ sớm, từ xa. Đây chính là nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao nhưng vẫn bền vững, không đánh đổi bằng sự tha hóa của bộ máy.

Nghị quyết mới không phải là sự khởi đầu, mà là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong suốt thời gian qua!

Từ việc hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, đến việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đảng đã từng bước xây dựng được một cơ chế phòng, chống tham nhũng ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, việc thành lập và phát huy vai trò của các cơ quan chuyên trách đã tạo nên "thanh bảo kiếm" sắc bén trong cuộc đấu tranh này.

Điều quan trọng hơn cả là sự chuyển biến về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị. Phòng, chống tham nhũng không còn là nhiệm vụ riêng của một cơ quan, mà trở thành trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng - yếu tố có ý nghĩa quyết định đến thành công của công cuộc phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bịt kín các "kẽ hở" dễ phát sinh tiêu cực.

Công tác cán bộ là then chốt

Nhìn sâu vào cốt lõi của vấn đề, có thể thấy rằng mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực đều bắt nguồn từ con người - cụ thể là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Đây cũng chính là tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng. Người từng nhấn mạnh: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Gốc có vững thì cây mới bền; cán bộ có trong sạch, liêm chính thì bộ máy mới hoạt động hiệu quả. Người cũng chỉ rõ: Đảng ta là đạo đức, là văn minh.

Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không chỉ dừng lại ở yêu cầu đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn cảnh báo rất sớm về nguy cơ tham nhũng, lãng phí: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của Chính phủ.

Những lời dạy đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Nghị quyết mới chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng của Người vào thực tiễn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Không chỉ "không tham nhũng", mà còn phải "không thể tham nhũng" và "không muốn tham nhũng". Để làm được điều đó, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, cần đặc biệt chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng văn hóa liêm chính trong toàn hệ thống chính trị.

Một điểm rất đáng chú ý của Nghị quyết là đặt công tác phòng, chống tham nhũng trong tổng thể các mục tiêu chiến lược dài hạn của đất nước - đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Đó là mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, không chỉ cần nguồn lực về vốn, công nghệ hay nhân lực, mà quan trọng hơn là một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực dẫn dắt sự phát triển.

Tham nhũng, lãng phí không chỉ làm thất thoát nguồn lực mà còn bào mòn niềm tin, làm suy yếu nền tảng phát triển. Do đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng chính là bảo vệ động lực phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước.

Củng cố niềm tin, tạo động lực mới

Có thể khẳng định, việc ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới là một bước đi chiến lược, kịp thời và cần thiết.

Nghị quyết không chỉ thể hiện sự kiên định về đường lối, mà còn cho thấy sự chủ động, nhạy bén của Đảng trong việc nhận diện những thách thức mới, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Quan trọng hơn, Nghị quyết góp phần củng cố niềm tin của nhân dân - yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự ổn định chính trị và phát triển bền vững. Khi người dân tin tưởng vào sự trong sạch của bộ máy, họ sẽ tích cực tham gia vào quá trình phát triển, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho đất nước.

Trong dòng chảy phát triển của dân tộc, mỗi bước tiến đều gắn liền với sự tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải là nhiệm vụ nhất thời, mà là công việc lâu dài, thường xuyên, liên tục.

Với nghị quyết mới, cùng với sự kiên định về nguyên tắc, sự quyết liệt trong hành động và sự đồng lòng của toàn xã hội, có cơ sở để tin tưởng rằng, công cuộc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ đạt được những kết quả vững chắc hơn nữa - tạo nền tảng để đất nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào giữa thế kỷ XXI.