Nhiều vùng biển xuất hiện sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu bè

(Ngày Nay) - Ngày 5/5, thông tin về diễn biến thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 5/5 - 14/5, nhiều khu vực biển xuất hiện sóng cao gây nguy hiểm cho giao thông, đánh bắt và các hoạt động khai thác trên biển.

Bắc Biển Đông sóng cao 2 - 3m

Cụ thể, từ ngày 5/5 đến 7/5, khu vực Bắc Biển Đông độ cao sóng dao động 2 - 3m. Từ ngày 8/5 đến 14/5/2026, khu vực Bắc Biển Đông độ cao sóng dao động 2 - 3m.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa độ cao sóng dao động 1,5 - 2,5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Khu vực Vịnh Bắc Bộ (ngày13-14/5), khu vực Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa (ngày 14/5), khu vực Bắc Biển Đông (các ngày 5/5, 9-11/5 và 14/5) xuất hiện sóng lớn có khả năng tác động đến tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

15.722 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại

Trên đất liền, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương mưa đá, dông lốc, sét xảy ra từ ngày 2/5 đến nay (tính đến 8 giờ ngày 5/5) đã làm 15.722 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại (Điện Biên 771ha, Nghệ An 7.560ha, Hà Tĩnh 5.827ha, Hà Nội 307ha...); 3.110 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Thái Nguyên 1.382, Phú Thọ 376, Nghệ An 953...).

Cùng với đó là 12 người bị thương (Tuyên Quang 7, Thái Nguyên 5); 25 trường học bị tốc mái; 12 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái;103 cột điện bị gãy, đổ; 100m kè bị hư hỏng, sạt lở; 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam (Nghệ An) bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể đựng mật,1 tàu cá bị chìm (Quảng Trị).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió mạnh và các tình huống thiên tai khác có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá. đồng thời thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó.