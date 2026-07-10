Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh?

Cù Huy Hùng In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Dù cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp, phần lớn các tòa nhà bỏ hoang nhiều năm, xung quanh cây cối, cỏ dại mọc lên nhưng tại Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn có hơn 60 bệnh nhân được tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân và người dân khu vực đang chờ ngày cơ sở được Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp nhận, tu sửa như phương án được Sở Y tế TP.HCM hoạch định.

Mong ngày bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 hoạt động

Khoa Truyền nhiễm - Lao, Bệnh viện Đa khoa Bình Dươngđược xây dựng từ năm 2013, quy mô giai đoạn 1 là 150 giường, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương cũ.

Năm 2018 sau khi hoàn thành, vì nhiều lý do khác nhau bệnh viện không được đưa vào sử dụng và bị bỏ hoang. Năm 2020, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh Bình Dương cũ đầu tư thêm một số hạng mục cải tạo khu cấp cứu, nhà để xe cho cán bộ, nhân viên, thân nhân người bệnh và để xe cứu thương… để phục vụ hoạt động của Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 1

Nhiều hạng mục công trình Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương đã xuống cấp nghiêm trọng

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cơ sở được điều chuyển công năng tạm thời phục vụ điều trị Covid-19. Dịch bệnh đi qua, bệnh viện được sử dụng một phần nhỏ cho để điều trị bệnh nhân truyền nhiễm - lao, còn phần lớn hạng mục bỏ hoang, xuống cấp.

Ghi nhận thực tế tại đây cho thấy phần lớn các hạng mục công trình không được sử dụng. Trong tòa nhà chính cao 5 tầng, khoa chỉ sử dụng phần tầng trệt và lầu một làm phòng bệnh, phòng chức năng. 4 tầng trên hoàn toàn bỏ trống. Cạnh đó, 2 khối nhà khác cũng không được sử dụng, đã xuống cấp.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 2

Quần áo, mền, chiếu của bệnh nhân phơi tràn ra lan can khoa

Trong nỗ lực sử dụng hiệu quả tài nguyên bệnh viện, ngày 28/7/2025, Sở Y tế TP sau khi khảo sát thực tế đã họp và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xây dựng đề án sửa đổi công năng khoa làm cơ sở 2 của bệnh viện này.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.Đồng thời để khắc phục tình trạng xuống cấp, kịp thời đưa vào sử dụng, Sở Y tế kiến nghị TP chấp thuận việc sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật từ nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc kinh phí dự phòng của TP.HCM.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 3

Lối đi trong khoa chưa được vệ sinh sạch sẽ
Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 4

Tòa nhà chức năng bị cỏ dại xâm lấn

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn chưa có gì thay đổi. Do đó sự lãng phí quỹ “đất vàng” án ngữ 4 mặt tiền suốt nhiều năm qua khiến người dân địa phương rất quan tâm.

Nỗ lực hồi sinh bệnh viện lớn nhất TP

Tại khu vực Bình Dương cũ việc bệnh viện 1.500 giường (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mới) được đầu tư với tổng mức hơn 4.500 tỷ đồng gần 12 năm qua chưa thể vận hành cũng được dư luận chú ý.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 5

Dù các hạng mục hạ tầng gần như hoàn thiện nhưng bệnh viện 1.500 nhiều năm qua chưa thể vận hành

Trước đó, hồi tháng 8/2025, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, dự kiến đưa bệnh viện vào hoạt động cuối quý III/2026.

Theo thông tin công bố, bệnh viện xây dựng trên quỹ đất 16ha, tọa lạc mặt tiền đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Bệnh viện chính thức được xây dựng vào cuối năm 2014, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 2.300 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ. Tính đến năm 2025, tổng mức đầu tư cho bệnh viện đã vượt quá con số 4.500 tỷ đồng.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 6

Các cánh cổng dẫn vào bệnh viện bị đóng kín

Hiện tại dù các hạng mục công trình đã gần như hoàn thiện nhưng vì nhiều lý do khác nhau bệnh viện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân đình trệ ban đầu được xác định do vướng thủ tục nhà thầu, giải phóng mặt bằng. Đến năm 2019, bệnh viện xây dựng trở lại nhưng lúc này gặp phải dịch Covid-19 khiến tiến độ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, bệnh viện được TP.HCM tiếp nhận. Dẫu vậy tiến độ hoàn thiện cứ ì ạch.

Sở Y tế TP.HCM xác định Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường là một trong những công trình y tế trọng điểm của TP. Tuy nhiên, do quy mô dự án lớn và tính chất đặc thù của lĩnh vực y tế, công tác tổ chức đấu thầu, mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị chuyên sâu cũng như công tác kiểm định, nghiệm thu cần phải được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn khi vận hành.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 7

Bệnh viện nhìn từ phía sau

Sở Y tế đã ban hành định hướng phát triển chuyên môn, xây dựng bệnh viện đa khoa 1.500 giường trở thành bệnh viện tuyến chuyên sâu hạng I, với quy mô diện tích trở thành bệnh viện lớn nhất TP.HCM

Dù thời hạn cuối quý III/2026 đang đến rất gần, nhưng ghi nhận thực tế tại bệnh viện tiến độ cải tạo, hoàn thiện các hạng mục vẫn diễn ra chậm rãi. Tại bệnh viện, các cảnh cổng gần như đóng cửa hoàn toàn, cửa sắt hoen gỉ, bong tróc, cỏ dại chen lấn nhau mọc lên. Xung quanh bệnh viện đều bị phủ xanh bởi các loại thực vật.

Trên công trình bệnh viện có vài nhóm nhỏ công nhân đang làm việc. Trò chuyện với chúng tôi, người phụ trách nhóm công nhân cho biết công ty anh đang thực hiện công tác chỉnh trang khuôn viên bên ngoài, không can thiệp khối cấu trúc bên trong. Theo người này, nhóm công nhân được giao gấp rút hoàn thiện hạng mục để đưa bệnh viện vào vận hành đầu năm 2027.

Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh? ảnh 8

Trên đại công trường một nhóm nhỏ công nhân đang làm việc

Nhìn tổng quan bệnh viện gồm 3 khối tòa nhà bề thế. Trong đó, 2 tòa nhà chính có bãi đáp trực thăng trên cao giúp việc tiếp nhận bệnh nhân qua đường hàng không. Các tòa nhà do lâu ngày không được sử dụng đều ngả màu, bong tróc.

Một người phụ nữ quây mái tôn, bán nước trước cổng phụ bệnh viện cho biết, chị mở quán nước này từ lâu với mục đích để bán cho anh em công nhân làm việc bên trong. Cũng đã nhiều lần chị nghe nói bệnh viện sắp đi vào hoạt động nhưng đều phải thấp thỏm chờ đợi. Bản thân chị và phần lớn người dân Bình Dương cũ đều mong mỏi siêu bệnh viện đi vào hoạt động, giải quyết nhu cầu sức khỏe thiết yếu cho người dân.

Theo thông kế, tỉnh Bình Dương cũ dân số hơn 2,8 triệu người, xếp thứ 6 cả nước về quy mô, nhu cầu khám, chữa bệnh là vô cùng lớn. Sở Y tế TP.HCM hoàn toàn đúng khi quán triệt mục tiêu xây dựng bệnh viện thành tuyến chuyên sâu hạng I, cơ sở y tế lớn nhất TP.HCM. Sự bề thế, hiện đại, chất lượng chuyên môn của bệnh viện lúc đi vào hoạt động theo đề án của Sở Y tế TP là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu tiến độ đưa bệnh viện vào sử dụng có tiếp tục lỗi nhịp?

Câu hỏi này và các vướng mắc liên quan trong quá trình hoàn thiện bệnh viện 1.500 giường; Chuyển đổi công năng Khoa Truyền nhiễm - Lao thành cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã được Tạp chí Ngày Nay gửi đến lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM.

Kỳ vọng nỗ lực của Sở Y tế TP cùng các ban, ngành liên quan sẽ sớm cho quả ngọt. Chúng tôi cũng như hàng triệu người dân trên khu vực đang mong ngóng ngày bệnh viện 1.500 giường và Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Cù Huy Hùng
Lãng phí công sản bệnh viện 1.500 giường lao - phổi Bình Dương

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.
Ảnh: Valentina Cucchiarra / Coral Reef Alliance
UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
(Ngày Nay) -  Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
Hình thành hệ sinh thái mật mã dân sự "Make in Vietnam"
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký Quyết định phê duyệt Đề án “Khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035."