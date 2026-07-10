Những bệnh viện trăm tỷ “bỏ hoang” - Bài 2: Khoa Truyền nhiễm - Lao BVĐK Bình Dương, BV 1.500 giường bao giờ được hồi sinh?

(Ngày Nay) - Dù cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp, phần lớn các tòa nhà bỏ hoang nhiều năm, xung quanh cây cối, cỏ dại mọc lên nhưng tại Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn có hơn 60 bệnh nhân được tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân và người dân khu vực đang chờ ngày cơ sở được Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp nhận, tu sửa như phương án được Sở Y tế TP.HCM hoạch định.

Mong ngày bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 hoạt động

Khoa Truyền nhiễm - Lao, Bệnh viện Đa khoa Bình Dươngđược xây dựng từ năm 2013, quy mô giai đoạn 1 là 150 giường, tổng mức đầu tư gần 280 tỉ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương cũ.

Năm 2018 sau khi hoàn thành, vì nhiều lý do khác nhau bệnh viện không được đưa vào sử dụng và bị bỏ hoang. Năm 2020, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh Bình Dương cũ đầu tư thêm một số hạng mục cải tạo khu cấp cứu, nhà để xe cho cán bộ, nhân viên, thân nhân người bệnh và để xe cứu thương… để phục vụ hoạt động của Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cơ sở được điều chuyển công năng tạm thời phục vụ điều trị Covid-19. Dịch bệnh đi qua, bệnh viện được sử dụng một phần nhỏ cho để điều trị bệnh nhân truyền nhiễm - lao, còn phần lớn hạng mục bỏ hoang, xuống cấp.

Ghi nhận thực tế tại đây cho thấy phần lớn các hạng mục công trình không được sử dụng. Trong tòa nhà chính cao 5 tầng, khoa chỉ sử dụng phần tầng trệt và lầu một làm phòng bệnh, phòng chức năng. 4 tầng trên hoàn toàn bỏ trống. Cạnh đó, 2 khối nhà khác cũng không được sử dụng, đã xuống cấp.

Trong nỗ lực sử dụng hiệu quả tài nguyên bệnh viện, ngày 28/7/2025, Sở Y tế TP sau khi khảo sát thực tế đã họp và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xây dựng đề án sửa đổi công năng khoa làm cơ sở 2 của bệnh viện này.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương và các đơn vị liên quan bàn bạc phương án sửa chữa, cải tạo.Đồng thời để khắc phục tình trạng xuống cấp, kịp thời đưa vào sử dụng, Sở Y tế kiến nghị TP chấp thuận việc sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật từ nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc kinh phí dự phòng của TP.HCM.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Khoa Truyền nhiễm - Lao Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn chưa có gì thay đổi. Do đó sự lãng phí quỹ “đất vàng” án ngữ 4 mặt tiền suốt nhiều năm qua khiến người dân địa phương rất quan tâm.

Nỗ lực hồi sinh bệnh viện lớn nhất TP

Tại khu vực Bình Dương cũ việc bệnh viện 1.500 giường (Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mới) được đầu tư với tổng mức hơn 4.500 tỷ đồng gần 12 năm qua chưa thể vận hành cũng được dư luận chú ý.

Trước đó, hồi tháng 8/2025, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, dự kiến đưa bệnh viện vào hoạt động cuối quý III/2026.

Theo thông tin công bố, bệnh viện xây dựng trên quỹ đất 16ha, tọa lạc mặt tiền đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Bệnh viện chính thức được xây dựng vào cuối năm 2014, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 2.300 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Dương cũ. Tính đến năm 2025, tổng mức đầu tư cho bệnh viện đã vượt quá con số 4.500 tỷ đồng.

Hiện tại dù các hạng mục công trình đã gần như hoàn thiện nhưng vì nhiều lý do khác nhau bệnh viện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân đình trệ ban đầu được xác định do vướng thủ tục nhà thầu, giải phóng mặt bằng. Đến năm 2019, bệnh viện xây dựng trở lại nhưng lúc này gặp phải dịch Covid-19 khiến tiến độ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, bệnh viện được TP.HCM tiếp nhận. Dẫu vậy tiến độ hoàn thiện cứ ì ạch.

Sở Y tế TP.HCM xác định Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 1.500 giường là một trong những công trình y tế trọng điểm của TP. Tuy nhiên, do quy mô dự án lớn và tính chất đặc thù của lĩnh vực y tế, công tác tổ chức đấu thầu, mua sắm, lắp đặt hệ thống trang thiết bị chuyên sâu cũng như công tác kiểm định, nghiệm thu cần phải được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn khi vận hành.

Sở Y tế đã ban hành định hướng phát triển chuyên môn, xây dựng bệnh viện đa khoa 1.500 giường trở thành bệnh viện tuyến chuyên sâu hạng I, với quy mô diện tích trở thành bệnh viện lớn nhất TP.HCM

Dù thời hạn cuối quý III/2026 đang đến rất gần, nhưng ghi nhận thực tế tại bệnh viện tiến độ cải tạo, hoàn thiện các hạng mục vẫn diễn ra chậm rãi. Tại bệnh viện, các cảnh cổng gần như đóng cửa hoàn toàn, cửa sắt hoen gỉ, bong tróc, cỏ dại chen lấn nhau mọc lên. Xung quanh bệnh viện đều bị phủ xanh bởi các loại thực vật.

Trên công trình bệnh viện có vài nhóm nhỏ công nhân đang làm việc. Trò chuyện với chúng tôi, người phụ trách nhóm công nhân cho biết công ty anh đang thực hiện công tác chỉnh trang khuôn viên bên ngoài, không can thiệp khối cấu trúc bên trong. Theo người này, nhóm công nhân được giao gấp rút hoàn thiện hạng mục để đưa bệnh viện vào vận hành đầu năm 2027.

Nhìn tổng quan bệnh viện gồm 3 khối tòa nhà bề thế. Trong đó, 2 tòa nhà chính có bãi đáp trực thăng trên cao giúp việc tiếp nhận bệnh nhân qua đường hàng không. Các tòa nhà do lâu ngày không được sử dụng đều ngả màu, bong tróc.

Một người phụ nữ quây mái tôn, bán nước trước cổng phụ bệnh viện cho biết, chị mở quán nước này từ lâu với mục đích để bán cho anh em công nhân làm việc bên trong. Cũng đã nhiều lần chị nghe nói bệnh viện sắp đi vào hoạt động nhưng đều phải thấp thỏm chờ đợi. Bản thân chị và phần lớn người dân Bình Dương cũ đều mong mỏi siêu bệnh viện đi vào hoạt động, giải quyết nhu cầu sức khỏe thiết yếu cho người dân.

Theo thông kế, tỉnh Bình Dương cũ dân số hơn 2,8 triệu người, xếp thứ 6 cả nước về quy mô, nhu cầu khám, chữa bệnh là vô cùng lớn. Sở Y tế TP.HCM hoàn toàn đúng khi quán triệt mục tiêu xây dựng bệnh viện thành tuyến chuyên sâu hạng I, cơ sở y tế lớn nhất TP.HCM. Sự bề thế, hiện đại, chất lượng chuyên môn của bệnh viện lúc đi vào hoạt động theo đề án của Sở Y tế TP là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, câu hỏi lớn là liệu tiến độ đưa bệnh viện vào sử dụng có tiếp tục lỗi nhịp?

Câu hỏi này và các vướng mắc liên quan trong quá trình hoàn thiện bệnh viện 1.500 giường; Chuyển đổi công năng Khoa Truyền nhiễm - Lao thành cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã được Tạp chí Ngày Nay gửi đến lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM.

Kỳ vọng nỗ lực của Sở Y tế TP cùng các ban, ngành liên quan sẽ sớm cho quả ngọt. Chúng tôi cũng như hàng triệu người dân trên khu vực đang mong ngóng ngày bệnh viện 1.500 giường và Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở 2 đi vào hoạt động.