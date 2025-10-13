Những kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong giai đoạn 2020-2025

(Ngày Nay) - Ngành giáo dục đang tích cực triển khai xây dựng trường học liên cấp ở các xã biên giới đất liền, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với các cấp học mầm non, phổ thông từ năm học 2025-2026.

Giai đoạn 2020-2025, hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông.

Ngành giáo dục đang tích cực triển khai xây dựng trường học liên cấp ở các xã biên giới đất liền, phấn đấu khởi công 100 trường trong năm 2025 từ nguồn tiết kiệm chi; thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với các cấp học mầm non, phổ thông từ năm học 2025-2026; chất lượng giáo dục đào tạo nhìn chung ngày càng được nâng cao.

