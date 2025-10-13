Những kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong giai đoạn 2020-2025

Vườn Quốc gia Xuân Thủy: Từ khu Ramsar đầu tiên đến Công viên Di sản ASEAN (Ngày Nay) - Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) rộng hơn 7.000ha, là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.

Nỗi lo khi gia tăng người mắc các bệnh lý về thận mạn tính ở giai đoạn muộn (Ngày Nay) - Theo thống kê của ngành y tế tại Việt Nam, ước tính có tới 8,7 triệu người trưởng thành đang phải sống chung với căn bệnh liên quan đến thận, tương đương gần 12,8% dân số trưởng thành.

Hamas tuyên bố rút khỏi vai trò quản lý Dải Gaza sau chiến tranh (Ngày Nay) - Theo một nguồn tin, Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là tổ chức này đã từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhưng vẫn là một phần không thể tách rời trong cơ cấu xã hội của Palestine.

Các ngân hàng trung ương đối mặt mối lo đổ vỡ trên thị trường tài chính toàn cầu (Ngày Nay) - Các ngân hàng trung ương thế giới đang đối mặt với mối lo đổ vỡ trong khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang và nợ công toàn cầu ngày càng phình to.

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ (Ngày Nay) - Công tác hậu cần, lễ tân, an ninh, an toàn cho Đại hội đã và đang được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, đúng quy định, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, hỗ trợ người dân ổn định đời sống (Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.

Bangkok được vinh danh là điểm đến du lịch tốt nhất châu Á năm 2025 (Ngày Nay) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây đã được Smart Travel Asia, một tạp chí du lịch kỹ thuật số hàng đầu, xếp hạng là thành phố đáng đến nhất châu Á năm 2025, dựa trên ý kiến của hàng trăm nghìn du khách và độc giả trên toàn thế giới.

Phải kiểm soát, không để tiếp diễn nạn đầu cơ, thổi giá bất động sản (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, trục lợi; bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân.

Chuyện nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long: Thân phận người ở lại (Ngày Nay) - Vậy là đã qua giỗ đầu của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi và hơn trăm ngày của người cha Nguyễn Vĩnh Phúc, tuổi 42. Người vợ, người mẹ Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ đốt nhang rồi lần lượt thắp cho chồng và con gái.