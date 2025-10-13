Những kết quả nổi bật của ngành giáo dục trong giai đoạn 2020-2025

(Ngày Nay) - Ngành giáo dục đang tích cực triển khai xây dựng trường học liên cấp ở các xã biên giới đất liền, thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với các cấp học mầm non, phổ thông từ năm học 2025-2026.
Ngành giáo dục đang tích cực triển khai xây dựng trường học liên cấp ở các xã biên giới đất liền, phấn đấu khởi công 100 trường trong năm 2025 từ nguồn tiết kiệm chi; thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với các cấp học mầm non, phổ thông từ năm học 2025-2026; chất lượng giáo dục đào tạo nhìn chung ngày càng được nâng cao.
(Ngày Nay) - Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) rộng hơn 7.000ha, là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.
(Ngày Nay) - Theo một nguồn tin, Hamas sẽ không tham gia giai đoạn chuyển tiếp, có nghĩa là tổ chức này đã từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhưng vẫn là một phần không thể tách rời trong cơ cấu xã hội của Palestine.
(Ngày Nay) - Chiều 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Đây là 2 xã đã và đang bị ngập lụt nặng nhất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.
(Ngày Nay) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây đã được Smart Travel Asia, một tạp chí du lịch kỹ thuật số hàng đầu, xếp hạng là thành phố đáng đến nhất châu Á năm 2025, dựa trên ý kiến của hàng trăm nghìn du khách và độc giả trên toàn thế giới.
(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, trục lợi; bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân.
(Ngày Nay) - Vậy là đã qua giỗ đầu của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi và hơn trăm ngày của người cha Nguyễn Vĩnh Phúc, tuổi 42. Người vợ, người mẹ Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ đốt nhang rồi lần lượt thắp cho chồng và con gái.
(Ngày Nay) - Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có vợ chồng trung tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi; do ngôi nhà bốn tầng nằm sâu trong địa hình ngõ hẹp nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.