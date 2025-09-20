NSND Trọng Trinh làm MC chương trình truyền hình về lừa đảo công nghệ cao

(Ngày Nay) - Chương trình "Cảnh giác 247" có đồ họa minh họa trực quan, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ áp dụng; đồng thời cung cấp hotline để khán giả cung cấp thông tin, phản ánh các sự việc.

Chương trình truyền hình “Cảnh giác 247” sắp lên sóng VTV sẽ giống như một “lá chắn” thông tin, một chiến dịch xã hội, nơi báo chí, ngân hàng và lực lượng công an cùng chung tay bảo vệ sự an toàn cho mỗi gia đình Việt.

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an và VPBank chính thức ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” để cung cấp thông tin, bảo vệ người dân trước tội phạm tài chính công nghệ cao.

Chương trình sẽ lên sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4/10.

Giới thiệu về chương trình, nhà báo Trịnh Quốc Đông, Phó Trưởng ban Chuyên đề-Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) cho hay lừa đảo công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng… đang trở thành “dịch bệnh vô hình” lan nhanh hơn bất kỳ loại virus nào, khiến không ít người dân mất tiền và thậm chí lâm vào cảnh trắng tay.

“Một tin nhắn sai lầm có thể mất tiền, nhưng một phút cảnh giác có thể giữ cả gia tài. Đó chính là triết lý mà ‘Cảnh giác 247’ theo đuổi,” nhà báo Trịnh Quốc Đông khẳng định.

Về sự khác biệt với những chương trình thông tin hiểu biết pháp luật trước đây, theo nhà báo Trịnh Quốc Đông, “Cảnh giác 247” có format hiện đại hơn, trực diện hơn, khai thác từng “hồ sơ vụ án” có thật, bóc tách thủ đoạn tội phạm, phân tích tâm lý nạn nhân và quan trọng hơn cả là chuyển hóa pháp luật khô khan thành kỹ năng sống thiết thực.

Không chỉ cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thương mại điện tử, tín dụng đen…, chương trình còn khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng người dân trong một xã hội số, góp phần bảo vệ an toàn kinh tế và niềm tin của công chúng.

Theo đó, chương trình giúp khán giả cảnh báo bằng cách kịp thời thông tin về các vụ việc lừa đảo mới nhất; vạch trần những chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng bằng giải thích và phân tích của các chuyên gia về an ninh công nghệ và tâm lý học; hướng dẫn và trang bị kỹ năng cho người dân để phòng chống lừa đảo, tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Thượng tá Phạm Công Hải, Phó Trưởng phòng 4 (A05) khẳng định, chương trình “Cảnh giác 247” có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, nhất là trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, kéo theo nhiều loại tội phạm gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.

Việc thực hiện chương trình truyền hình trang bị cho người dân những biện pháp phòng tránh, kỹ năng ứng phó là vô cùng quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an, đồng thời mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với VTV để xây dựng thêm nhiều chương trình cảnh báo, phổ biến kiến thức kịp thời đến người dân, giúp họ nhận diện, cảnh giác và chủ động ngăn chặn hành vi phạm tội.

Theo đơn vị sản xuất, chương trình áp dụng format phóng sự điều tra hiện đại theo lối “Hồ sơ vụ án.” Mỗi tập dài khoảng 20-25 phút, là một chuyên án độc lập, tái hiện tình huống có thật. Chuyên gia của ngân hàng, chuyên gia tâm lý và cán bộ của A05 Bộ Công an phân tích thủ đoạn, tâm lý tội phạm và nạn nhân.

“Cảnh giác 247” có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Trinh với vai trò là người dẫn chuyện. Với kinh nghiệm tham gia nhiều bộ phim, chương trình truyền hình về đề tài pháp luật, hình sự và khả năng dẫn dắt hấp dẫn, Nghệ sỹ Nhân dân Trọng Trinh hy vọng góp phần để chương trình thành công, thu hút khán giả.

Đặc biệt, chương trình có sự tương tác trên đa nền tảng số theo kết cấu trước, trong và sau khi phát sóng. Mỗi chủ đề đều được giới thiệu, bình luận, phân tích và nuôi thông tin một cách bài bản, hấp dẫn trên các nền tảng số của VTV.