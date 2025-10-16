Nữ họa trẻ Loan Phương: bước qua nỗi buồn

(Ngày Nay) -Lúc 18g ngày 16/10, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218 Pasteur, phường Xuân Hòa), khai mạc triển lãm “Đường lên mây” - triển lãm cá nhân đầu tiên của nữ họa sĩ Loan Phương với 30 tác phẩm tranh sơn mài được cô thực hiện sau cú sốc mất đi người cha trong đại dịch Covid 2021.

Giữa thành phố phong tỏa ngột ngạt, Loan Phương tìm đến hội họa như một lối thở, mở ra những không gian rực rỡ vàng son, đầy hoa lá, chim muông và hình bóng người thiếu nữ. Ở đó, nỗi đau riêng hòa cùng khát vọng chung của con người: được bay lên, vượt thoát và tìm thấy tự do trong cái đẹp.

Họa sĩ Phan Trọng Văn làm giám tuyển triển lãm “Đường lên mây”, cho biết: “Có thể thấy trong tranh Loan Phương vẫn thấp thoáng những ảnh hưởng: đôi lúc bút pháp, hình những cô thiếu nữ trong tranh gợi nhớ Nguyễn Gia Trí, ở vài bố cục lại có dáng dấp Gauguin, hay trong cách dát vàng backround tranh đôi chỗ phảng phất phong vị Klimt. Đây là cũng vì lý do khách quan khi tranh sơn mài truyền thống Việt nam hạn chế pantone màu, chỉ vài màu chủ đạo như đỏ son, son trai, thẳm, xanh lục, then, trắng của võ trứng, vàng của vàng lá, nâu cánh dán có bạc làm nền… Điều đó là tự nhiên, và cũng cần được ghi nhận như một dấu ấn của quá trình học hỏi, lao động miệt mài, đầy năng lượng của nữ họa sĩ trẻ này”.

Nữ họa sĩ Loan Phương, tâm sự: “Hội họa đã cứu rỗi tôi. Tôi thấy mình có thể chạy cùng nai rừng, hót cùng chim trời, sống giữa thiên nhiên ngay cả khi thành phố ngoài kia vẫn lặng thinh. Với tôi, sơn mài không chỉ là chất liệu, mà là ký ức, là lớp trầm tích của thời gian. Mỗi đường mài bỏ hình, mài lấy hình, mỗi lớp son, mỗi mảng vàng bạc đều như vết khắc vào tâm hồn, vừa đau đớn vừa lấp lánh.

Tôi vẽ để nhớ Cha, để níu giữ những khoảnh khắc đã mất, và cũng để tự nhắc mình rằng cái đẹp chỉ thật sự sống khi ta can đảm bước qua nỗi buồn. Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo trong tranh, mà tìm một nhịp thở. Ở đó có sự mong manh của cánh hoa, sự hồn nhiên của con thú nhỏ, và cả sự giằng xé của nội tâm người phụ nữ. Vẽ tranh với tôi giống như mở ra một ô cửa, nơi tôi có thể hít thở sự tự do và trao nó lại cho người xem.”

Triển lãm cá nhân đầu tiên này không chỉ là lời tiễn biệt riêng tư với người cha thân yêu, mà còn là cột mốc để Loan Phương bắt đầu định hình một con đường sáng tạo cho riêng mình. Người đi sau luôn khó hơn người đi trước, nhất là trong sơn mài – chất liệu truyền thống với bảng màu và kỹ thuật hạn chế hơn nhiều so với tranh sơn dầu hay acrylic. Nhưng chính trong giới hạn đó, nếu nghệ sĩ biết dấn bước, biết lắng nghe con tim mình, sẽ mở ra cánh cửa nghệ thuật thênh thang, và nó sẽ dành tặng phần thưởng xứng đáng.

Triển lãm “Đường lên mây” mở cửa đến hết ngày 22/10, vào xem tự do.

Họa sĩ Nguyễn Thị Loan Phương sinh năm 1987, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật tạo hình - Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2015 và Tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình - Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2019. Cô là hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM và Hội Mỹ thuật Việt Nam, đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật ở TPHCM và khu vực. Hiện Loan Phương đang công tác giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM.