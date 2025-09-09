“Những vì sao trong đêm” của nữ họa sĩ Kim Uyên

(Ngày Nay) -Hơn 50 tác phẩm tranh sơn mài của nữ họa sĩ Kim Uyên đến từ Pleiku như những bông hoa núi rừng Tây Nguyên sẽ được trưng bày trong triển lãm mang tên “Những vì sao trong đêm”, khai mạc lúc 17h30 ngày 9/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Đây là triển lãm cá nhân là thứ hai của Kim Uyên sau triển lãm "Những cô gái đỏng đảnh" tại The World ArtSpace, TPHCM năm 2023. Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (tên thường gọi Uyên Mai) sinh năm 1986 tại Núi Thành, Quảng Nam, hiện sống tại Pleiku (Gia Lai), tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

Nhiều năm gần đây, Kim Uyên đã dành trọn vẹn thời gian cho việc sáng tác, song hành giữa sơn mài và sơn dầu, nhưng ngày càng chuyên tâm sơn mài nhiều hơn. Tác phẩm sơn mài của Kim Uyên là sự kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại và kỹ thuật sơn ta truyền thống, rất tinh tế. Trong mỗi tác phẩm, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn dầu thì sẽ dùng sơn ta để vẽ, chỗ nào cần biểu đạt kiểu sơn mài thì sẽ mài rất lớp lang, bài bản. Kỹ thuật kết hợp này rất ít họa sĩ áp dụng, còn đạt đến mức nhuần nhuyễn, giàu biểu cảm và có sức hút như Mai Thị Kim Uyên thì càng hiếm thấy.

Xem tranh của Kim Uyên, sẽ thấy những mạch nguồn cảm xúc riêng tư, tinh tế và các suy tư, triết lý được nhen nhóm, kết tập dần dà, để nuôi lớn thành nữ chủ thể chính của tác phẩm. Nhiều tác phẩm của Uyên Mai như Thinh không, Cô gái và chiếc thang, Về nhà, Bức tường đỏ, Phố đêm, Nắng về, Hạnh phúc là gì…, thì những nữ chủ thể còn nhỏ nhắn trước thiên nhiên, trước cuộc đời, cũng như trước suy nghĩ của chính họ.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, cho biết: “Trong cuộc sống Uyên Mai cũng là một người phụ nữ bình thường, là một người mẹ chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình, tích cóp từng chút thời gian để vẽ và sống với nghề. Gần nhau mới biết bạn ấy đã làm việc từ giữa khuya đến sáng hôm sau và có lúc vẽ liền mạch không biết nghỉ ngơi, ăn uống. Tranh của Uyên Mai có những người trẻ xuất hiện với những mong muốn, suy nghĩ, mà còn có cả những tâm tư tình cảm của thế hệ, của con cái họ đang trăn trở, đang khao khát nhiều điều. Tranh Uyên Mai đã nghệ thuật hóa đời thường, rất thi vị, như một ly rượu có men đằm thắm”.

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku), nhận xét: “Ban đầu tôi cứ ngỡ Kim Uyên là họa sĩ xa lạ với vùng rừng núi nơi cô sinh ra và trưởng thành. Nhưng đến triển lãm này, tranh Uyên lại hiển hiện thăm thẳm một tình yêu hoang dại nồng cháy với Tây Nguyên. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện trong cảnh sắc núi đồi, đàn bò, con đường đất đỏ, những bông hoa dại, cánh rừng, mặt trời, dòng suối… Cũng không chỉ thể hiện qua những tên gọi tác phẩm khiến người ta nghĩ ngay đến mảnh đất cao nguyên, mà ngay cả trong những bức tranh muốn giãi bày thổ lộ niềm khát khao thầm kín của người nữ: mơ, chuyển, thoát, say, chao…”.

Triển lãm “Những vì sao trong đêm” đón khách đến hết ngày 16/9