Xem tranh sơn dầu đắp nổi về hoa sen, Phật giáo của họa sĩ Trương Kim

(Ngày Nay) -Triển lãm “Sắc màu đi cùng năm tháng” trưng bày 27 tác phẩm của họa sĩ Trương Kim vẽ từ 2021-2025 được khai mạc tối nay 1/10 tại Maii Art Space, 72/7 Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, TPHCM. 27 tác phẩm thể hiện hành trình sáng tạo nhất quán của nữ họa sĩ Trương Kim với cảm hứng từ hoa sen, thiên nhiên, Phật giáo và những giá trị tâm linh.

Điểm đặc biệt trong sáng tác của Trương Kim chính là việc sử dụng chất liệu sơn dầu đắp nổi 3D bằng loại bột nổi do chị tự pha chế trên bề mặt tranh, thay vì chỉ dừng ở sự phẳng ước lệ của hội họa. Nữ họa sĩ tạo hình như phù điêu chạm nổi, sau đó phủ nhiều lớp màu, khiến mỗi bức tranh trở thành một không gian đa chiều. Nhờ vậy, tranh không chỉ có chiều sâu thị giác, mà còn gợi mở thêm chiều thứ tư – chiều của thời gian: nơi sự nở tàn của hoa sen, vết hằn của vô thường và những biến động trong tâm thức được cảm nhận rõ ràng.

Hoa sen trong tranh của Trương Kim không chỉ là biểu tượng của sự thanh khiết, an lạc, mà còn là điểm tựa để chị gửi gắm những chiêm nghiệm về cuộc sống: sự nở rộ, tàn phai, tái sinh – vòng tuần hoàn bất tận. Ở đó, hình ảnh Đức Phật và Quan Âm hiện lên với vẻ đẹp an nhiên, sáng ngời và nhân từ, trong khi những cánh sen, lá sen, hạt sen, đôi khi tàn úa, lại khắc họa dòng chảy của vô thường.

Bên cạnh mảng tranh mang màu sắc tôn giáo và tâm linh, triển lãm còn giới thiệu những sáng tác đời thường nhưng chan chứa chất thơ, như hình tượng đôi chim hạc bên cành đào, giàn lan nở trong đêm xanh, hay những bức tĩnh vật sen giàu sức sống. Sự kết hợp giữa chất liệu sơn dầu quen thuộc với lối biểu đạt hiện đại giúp tranh của Trương Kim vừa gần gũi, dễ tiếp cận, vừa mở ra chiều sâu chiêm nghiệm.

Họa sĩ Trương Kim, sinh năm 1972 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Chị cho biết: “Tôi đến với hội họa bằng sự tự học, bằng những rung động tự nhiên trước thiên nhiên, Phật pháp và đời sống. Vẽ là cách tôi lắng nghe chính mình, cũng là một con đường tìm về sự bình an”.

Triển lãm “Sắc màu đi cùng năm tháng” mở cửa đến hết ngày 10/10