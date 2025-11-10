Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(Ngày Nay) - Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 10/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; tháng 10/2025, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện nay là ông Nguyễn Duy Ngọc. Các Phó Bí thư gồm ông, bà: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Trọng Đông, Phùng Thị Hồng Hà.