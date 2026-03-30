Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031

(Ngày Nay) - Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.

Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cùng đạt tỷ lệ phiếu bầu 100% gồm các ông: Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Nhân sự các Ban của HĐND TP Hồ Chí Minh gồm: Ông Nguyễn Công Danh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Phạm Quỳnh Anh giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; ông Cao Thanh Bình giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; ông Hoàng Tùng giữ chức Trưởng Ban Đô thị.

Sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND TP Hồ Chí Minh, HĐND TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới. Kết quả, ông Nguyễn Văn Được được HĐND TP Hồ Chí Minh tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ), nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học; trình độ chính trị Cao cấp Lý luận Chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại tỉnh Long An (cũ) như Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tháng 2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ngày 20/2/2025, ông được HĐND TP Hồ Chí Minh bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đến nay tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.