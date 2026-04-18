Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin.

(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.

Việc bị “cắt margin” không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật. Trong thực tế, đây là một cơ chế kiểm soát rủi ro quan trọng, nhằm hạn chế việc sử dụng đòn bẩy tài chính đối với những cổ phiếu có dấu hiệu không an toàn. Khi một mã bị loại khỏi danh sách margin, đồng nghĩa với việc dòng tiền vay (vốn đóng vai trò quan trọng trong thanh khoản) sẽ bị thu hẹp đáng kể, từ đó tạo áp lực lên giá cổ phiếu.

Đồng thời, việc cắt margin cũng đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau từ những nguyên nhân “nguy hiểm” như: lỗ lũy kế và suy giảm lợi nhuận; ý kiến kiểm toán không đạt chuẩn; chứng khoán bị áp dụng chế tài quản lý cho đến yếu tố kỹ thuật.

Theo đó, trong số các nguyên nhân dẫn đến việc bị cắt margin, lỗ lũy kế và kết quả kinh doanh âm được xem là yếu tố đáng lo ngại nhất. Đây là chỉ dấu trực tiếp phản ánh khả năng tạo lợi nhuận – nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp.

Một số trường hợp tiêu biểu có thể kể đến như HAG, DAH, SPM, HAP hay VPH. Các doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận suy giảm, thậm chí thua lỗ kéo dài trong nhiều kỳ, khiến vốn chủ sở hữu bị bào mòn.

Trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng và thị trường tiêu thụ chưa thực sự ổn định, đặc biệt ở các ngành nông nghiệp và bất động sản, việc duy trì lợi nhuận trở nên khó khăn hơn. Khi doanh nghiệp không tạo ra dòng tiền đủ mạnh, việc sử dụng đòn bẩy margin trở nên rủi ro, buộc cơ quan quản lý phải can thiệp.

Rủi ro từ chất lượng báo cáo khi kiểm toán “lên tiếng” cũng là nhóm nguyên nhân khác mang tính chất nhạy cảm nhưng không kém phần nghiêm trọng. Đây là trường hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh hoặc không chấp nhận toàn phần.

Các doanh nghiệp như APG, BMI, YBM hay VPG nằm trong nhóm này. Khi báo cáo tài chính không còn đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá thực trạng doanh nghiệp. Đối với hoạt động margin (vốn dựa nhiều vào niềm tin và khả năng dự báo) đây là yếu tố rủi ro lớn.

Do đó, việc HOSE loại các mã này khỏi danh sách margin được xem là động thái nhằm bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Nhóm tiếp theo cần nhắc đến là các chứng khoán bị áp dụng chế tài quản lý như diện kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt. Đây thường là hệ quả của tình trạng tài chính suy yếu kéo dài, bao gồm lỗ lũy kế lớn, vốn chủ sở hữu giảm hoặc dòng tiền âm.

Những cái tên như HVN, LDG hay AAT cho thấy rõ bức tranh này. Các doanh nghiệp này phải đối mặt với áp lực nợ vay cao, chi phí tài chính lớn và khả năng thanh toán suy giảm.

Khi bị đưa vào diện kiểm soát, cổ phiếu không chỉ bị hạn chế margin mà còn chịu tác động tiêu cực về tâm lý thị trường. Thanh khoản suy giảm, giá cổ phiếu biến động tiêu cực và khả năng huy động vốn trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh sách là nhóm cổ phiếu thuộc diện cảnh báo. Đây là những doanh nghiệp chưa rơi vào tình trạng nghiêm trọng nhưng đã xuất hiện các dấu hiệu bất ổn về tài chính hoặc quản trị.

Các mã như, CMX, OGC, TTF, TSC… là ví dụ điển hình. Điểm chung của nhóm này là lợi nhuận suy giảm, dòng tiền thiếu ổn định hoặc cấu trúc tài chính tiềm ẩn rủi ro.

Dù chưa bị kiểm soát, nhưng đây được xem là “vùng xám” nguy hiểm, bởi chỉ cần thêm một cú sốc từ thị trường hoặc nội tại doanh nghiệp, các cổ phiếu này có thể nhanh chóng bị hạ bậc.

Đặc biệt, trong các nguyên nhân còn có một số doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật thuế như MDG, GDT.

Ngoài các nguyên nhân mang tính tài chính, một số cổ phiếu bị loại khỏi margin do yếu tố kỹ thuật, như niêm yết chưa đủ 6 tháng. Đây là quy định nhằm đảm bảo cổ phiếu có đủ dữ liệu giao dịch trước khi được cấp margin.

Bên cạnh đó, các vi phạm như chậm công bố thông tin hoặc nghĩa vụ pháp lý cũng khiến doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch ký quỹ. Dù không phổ biến, nhưng những trường hợp này cho thấy vấn đề về kỷ luật minh bạch và quản trị doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy, danh sách 68 mã cổ phiếu bị cắt margin không chỉ là một thống kê kỹ thuật, mà còn phản ánh bức tranh phân hóa rõ nét của thị trường. Trong đó, các nguyên nhân như lỗ lũy kế, báo cáo tài chính thiếu tin cậy hay áp lực tài chính cao là những yếu tố cần đặc biệt lưu ý.

Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi danh sách này không chỉ để tránh rủi ro thanh khoản, mà còn giúp nhận diện sớm các doanh nghiệp có dấu hiệu suy yếu. Trong một thị trường ngày càng đòi hỏi sự chọn lọc, chất lượng tài chính và tính minh bạch sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định dòng tiền.