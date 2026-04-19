Kiệt tác “Lôi vũ” trở lại sân khấu cải lương với phiên bản mới

(Ngày Nay) - Tối 18/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM), Sân khấu xã hội hóa Vũ Luân công diễn vở “ Lôi vũ ” – phiên bản cải lương mới của kịch bản được xếp vào hàng kiệt tác sân khấu thế giới của kịch tác gia Tào Ngu (Trung Quốc).

Trong số tác phẩm sân khấu nước ngoài du nhập vào nước ta thì Lôi vũ của nhà viết kịch Tào Ngu là phổ biến nhất với hàng loạt phiên bản kịch nói, cải lương được dàn dựng cả trong Nam ngoài Bắc suốt nhiều thập kỷ qua. Thậm chí, từng có cả bản chuyển thể phim truyền hình với tên gọi Tiếng sét trong mưa.

Trong đó, phiên bản cải lương Lôi vũ với phần chuyển thể của soạn giả Thế Châu, được NSND Diệp Lang dàn dựng từng được xem là kinh điển.

Đưa kiệt tác sân khấu này trở lại, Sân khấu Vũ Luân chọn con đường khó là không sử dụng bản chuyển thể danh tiếng cũ mà quyết định một lần nữa chuyển thể lại kịch bản gốc. NSƯT Vũ Luân cho rằng, đây là cách vừa phục dựng được những kịch bản hay trong tình thế khan hiếm kịch bản lại vừa tạo được sự mới mẻ cho tác phẩm.

Đặc biệt, phiên bản Lôi vũ (chuyển thể cải lương: Quốc Khánh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) lần này như một bước chuyển mình của NSƯT Vũ Luân và sân khấu của anh khi từ những tác phẩm tuồng cổ đậm tính giải trí hướng đến những vở diễn giàu chất văn học, có chiều sâu. Riêng bản thân Vũ Luân cũng rời bỏ hình tượng kép đẹp mà vào vai kép lão Chu Phác Viên với nội tâm phức tạp.

Cùng với đó, anh tạo điều kiện cho dàn diễn viên trẻ, như: Võ Ngọc Quyền (Phồn Y), Bích Trâm (Thị Bình), Văn Hợp (Chu Bình), Biện Thuy (Tứ Phượng), Quan Trí (Chu Xung)... đảm nhận các vai diễn khó. Đây đều là các vai diễn nặng tâm lý và được đánh giá có phần quá sức dàn diễn viên trẻ, đòi hỏi các diễn viên phải nỗ lực nâng bản thân lên rất nhiều.

Việc một vở cải lương tâm lý đậm tính bi kịch như Lôi vũ kín ghế trong đêm công diễn khẳng định sức hút của thương hiệu Sân khấu xã hội hóa Vũ Luân. Đồng thời tiếp thêm động lực để vở tái diễn và NSƯT Vũ Luân cũng mạnh dạn đầu tư thêm những tác phẩm chất lượng khác.