Kiệt tác “Lôi vũ” trở lại sân khấu cải lương với phiên bản mới

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 18/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TPHCM), Sân khấu xã hội hóa Vũ Luân công diễn vở “ Lôi vũ ” – phiên bản cải lương mới của kịch bản được xếp vào hàng kiệt tác sân khấu thế giới của kịch tác gia Tào Ngu (Trung Quốc).
Lôi vũ kể về bi kịch gia đình nhà họ Chu với những giá trị phong kiến đang vụn vỡ
Lôi vũ kể về bi kịch gia đình nhà họ Chu với những giá trị phong kiến đang vụn vỡ

Trong số tác phẩm sân khấu nước ngoài du nhập vào nước ta thì Lôi vũ của nhà viết kịch Tào Ngu là phổ biến nhất với hàng loạt phiên bản kịch nói, cải lương được dàn dựng cả trong Nam ngoài Bắc suốt nhiều thập kỷ qua. Thậm chí, từng có cả bản chuyển thể phim truyền hình với tên gọi Tiếng sét trong mưa.

Kiệt tác “Lôi vũ” trở lại sân khấu cải lương với phiên bản mới ảnh 1

NSƯT Vũ Luân (bìa phải) đầu tư làm vở nhằm tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ cọ xát sàn diễn

Trong đó, phiên bản cải lương Lôi vũ với phần chuyển thể của soạn giả Thế Châu, được NSND Diệp Lang dàn dựng từng được xem là kinh điển.

Đưa kiệt tác sân khấu này trở lại, Sân khấu Vũ Luân chọn con đường khó là không sử dụng bản chuyển thể danh tiếng cũ mà quyết định một lần nữa chuyển thể lại kịch bản gốc. NSƯT Vũ Luân cho rằng, đây là cách vừa phục dựng được những kịch bản hay trong tình thế khan hiếm kịch bản lại vừa tạo được sự mới mẻ cho tác phẩm.

Kiệt tác “Lôi vũ” trở lại sân khấu cải lương với phiên bản mới ảnh 2

Chu Bình và Phồn Y là 2 vai diễn nặng ký mà Văn Hợp và Ngọc Quyền từng đảm nhận

Đặc biệt, phiên bản Lôi vũ (chuyển thể cải lương: Quốc Khánh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) lần này như một bước chuyển mình của NSƯT Vũ Luân và sân khấu của anh khi từ những tác phẩm tuồng cổ đậm tính giải trí hướng đến những vở diễn giàu chất văn học, có chiều sâu. Riêng bản thân Vũ Luân cũng rời bỏ hình tượng kép đẹp mà vào vai kép lão Chu Phác Viên với nội tâm phức tạp.

Cùng với đó, anh tạo điều kiện cho dàn diễn viên trẻ, như: Võ Ngọc Quyền (Phồn Y), Bích Trâm (Thị Bình), Văn Hợp (Chu Bình), Biện Thuy (Tứ Phượng), Quan Trí (Chu Xung)... đảm nhận các vai diễn khó. Đây đều là các vai diễn nặng tâm lý và được đánh giá có phần quá sức dàn diễn viên trẻ, đòi hỏi các diễn viên phải nỗ lực nâng bản thân lên rất nhiều.

Kiệt tác “Lôi vũ” trở lại sân khấu cải lương với phiên bản mới ảnh 3

Lôi vũ phiên bản cải lương 2026 do tác giả Quốc Khánh chuyển thể, NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn hướng đến bồi dưỡng lực lượng trẻ

Việc một vở cải lương tâm lý đậm tính bi kịch như Lôi vũ kín ghế trong đêm công diễn khẳng định sức hút của thương hiệu Sân khấu xã hội hóa Vũ Luân. Đồng thời tiếp thêm động lực để vở tái diễn và NSƯT Vũ Luân cũng mạnh dạn đầu tư thêm những tác phẩm chất lượng khác.

Lôi Vũ Vũ Luân Chu Bình Văn Hợp Thế Châu Tào Ngu Võ Ngọc Quyền Chu Phác Viên Chu Xung Diệp Lang

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026
(Ngày Nay) - Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội – Đất Tổ Hùng Vương”.
TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư
(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.
Vẫn còn 68 mã cổ phiếu bị cắt margin
(Ngày Nay) - Báo cáo cập nhật đến ngày 16/4 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), hiện vẫn ghi nhận 68 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Con số này cho thấy, bên cạnh sự phục hồi cục bộ của thị trường, chất lượng tài chính của một bộ phận doanh nghiệp niêm yết vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ khiếu nại chatbot Grok
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter mới đây đã chính thức khiếu nại về hành vi lạm dụng trực tuyến liên quan đến chatbot Grok AI. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ trước tình trạng nạn lạm dụng kỹ thuật số và đặt ra những câu hỏi về việc xây dựng cơ sở pháp lý quản lý chatbot.
Iran dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 18/4, giới chức Iran cảnh báo nước này có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Tuyên bố được đưa ra sau khi tuyến hàng hải huyết mạch này vừa được mở lại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban có hiệu lực.
Hé lộ khác biệt trong hoạt động gen giữa tế bào não nam và nữ
(Ngày Nay) - Theo tờ Nature, bằng cách phân tích hơn một triệu tế bào não, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những khác biệt trên diện rộng về mô hình hoạt động gen giữa não bộ nam và nữ. Phát hiện đột phá này có thể giúp giải đáp lý do tại sao rủi ro mắc một số bệnh lý về não - chẳng hạn như tâm thần phân liệt và bệnh Alzheimer - lại khác nhau giữa hai giới.