Trung Quốc và Việt Nam đang đẩy nhanh xây dựng khuôn khổ kết nối đa chiều

Bài viết nhấn mạnh tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng được vun đắp sâu sắc hơn thông qua mối quan hệ láng giềng mật thiết; tầm quan trọng chiến lược của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt càng trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh hợp tác chiến lược toàn diện.

Tác giả cho biết trong những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam đã cùng nhau thúc đẩy con đường hiện đại hóa, với những tiến bộ không ngừng trong việc kết nối cơ sở hạ tầng. Tháng 12/2025, giai đoạn 1 của dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, với tổng chiều dài khoảng 390,9 km và tổng vốn đầu tư hơn 8,37 tỷ USD, đã được khởi công. Áp dụng khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, phù hợp với tiêu chuẩn Trung Quốc, tuyến đường sắt này có tốc độ thiết kế tối đa 160 km/h và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Các nghiên cứu quy hoạch cho các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng cũng đang được tiến hành đồng thời trong khuôn khổ hợp tác song phương. Ở cấp địa phương, tiến độ cũng được đẩy nhanh.

Cũng trong tháng 12/2025, đoạn Sùng Tả - Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt cao tốc Nam Ninh - Bằng Tường đã được đưa vào hoạt động, bổ sung thêm một tuyến đường sắt cao tốc kết nối trực tiếp Quảng Tây với các thành phố biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Thời gian vận chuyển nhanh nhất từ ga Nam Ninh đến ga Yên Viên (Việt Nam) đã được rút ngắn xuống còn 14 giờ, cho phép hàng hóa khởi hành, đến và thông quan trong cùng một ngày. Số lượng tuyến vận chuyển container giữa cảng Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây và Việt Nam đã đạt 35 tuyến. Với việc hoàn thành và khai thông kênh đào Bình Lục, một kênh giao thông mới cho hợp tác vận tải đường thủy Trung Quốc - Việt Nam sẽ được mở ra. Một mạng lưới kết nối “đường bộ, đường biển và đường hàng không” toàn diện đang nhanh chóng hình thành, tạo nền tảng vững chắc cho sự hội nhập sâu rộng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng của hai nước.

Viện trưởng Viện nghiên cứu Việt Nam Dương Dương cho rằng kết nối nhằm mục đích thúc đẩy thương mại và giao lưu kinh tế, mang lại lợi ích cho người dân hai nước. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế - thương mại Trung Quốc - Việt Nam đã cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Trong hơn 20 năm liên tiếp, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và lớn thứ tư trên toàn cầu. Tháng 3/2026, Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lần thứ 17, trong đó hai bên khẳng định rõ ràng cam kết mở rộng phạm vi hợp tác thực tiễn, thúc đẩy kết nối đường sắt, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, điện lực, tài chính, khoáng sản quan trọng và đổi mới công nghệ, cùng nhau bảo vệ hệ thống thương mại đa phương. Từ “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng đến “kết nối mềm” về quy tắc thương mại, và sau đó là “kết nối sâu” về sự cộng hưởng công nghiệp, phạm vi và chiều sâu hợp tác thực tiễn Trung Quốc - Việt Nam đang không ngừng được mở rộng.

Trong khi hợp tác kinh tế đang tiến triển một cách thiết thực, giao lưu văn hóa song phương cũng đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là “Năm giao lưu văn hóa Trung - Việt”. Giao lưu giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch… đang diễn ra sôi nổi. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, đưa Trung Quốc trở thành nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục gần 24.000 người. Đặc biệt, chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” đang diễn ra đã tổ chức 8 trại học tập theo chủ đề tại 10 tỉnh, thành và khu tự trị của Trung Quốc, với hơn 1.000 thanh niên Việt Nam tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về tinh thần cách mạng trong giới trẻ cả hai nước và nâng cao nhận thức của họ về mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, mà còn thúc đẩy giao lưu và kết nối giữa thế hệ trẻ, chia sẻ quan niệm và thực tiễn chung trong sự phát triển cá nhân và sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa, về vấn đề duy trì an ninh chính trị, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” gồm ngoại giao, quốc phòng và công an. Đây là một nền tảng giao tiếp chiến lược tiên phong trên toàn cầu và là một sáng kiến chiến lược quan trọng. Cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế này vừa được tổ chức tại Hà Nội, hai bên đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

Tầm quan trọng của hợp tác thực chất giữa Trung Quốc và Việt Nam vượt xa cấp độ song phương. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong hai năm tới, Trung Quốc và Việt Nam sẽ lần lượt đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam cũng sẽ đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch Hợp tác Mekong - Lan Thương. Trong bối cảnh bất ổn quốc tế leo thang và sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, Trung Quốc và Việt Nam, cùng nhau giữ vững ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi, tích cực phối hợp lập trường trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, APEC, hợp tác Trung Quốc - ASEAN và Hợp tác Mekong - Lan Thương…

Học giả Trung Quốc khẳng định cho dù tình quốc tế có thay đổi thế nào, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của mình. Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác song phương thiết thực, đạt được những đột phá mới trong các lĩnh vực mới nổi, đẩy nhanh việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt ở mức độ liên kết chiến lược cao hơn, trở thành một lực lượng quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.