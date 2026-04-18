TPHCM: Khuyến đọc tại khu dân cư

(Ngày Nay) -Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 5 năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với phường Cát Lái tổ chức hội sách với chủ đề: “Tuần đọc sách cộng đồng - mỗi người một cuốn sách”.

Tối 17/4, tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái) mô hình hội sách khuyến đọc tại khu dân cư lần đầu tiên được thí điểm, mở ra hướng đi mới trong việc đưa văn hóa đọc vào từng hộ gia đình. Hội sách khuyến đọc tại chung cư là hoạt động thí điểm trong mục tiêu thúc đẩy văn hóa đọc đến từng người dân. Sách không chỉ có ở đường sách, nhà sách, không gian sách… mà sách đang đến từng nhà qua việc tổ chức hội sách tại chung cư, và sắp tới là hướng đến từng khu dân cư.

Hội sách khuyến đọc tại chung cư Vista Verde tại phường Cát Lái diễn ra đến ngày 19/4 có sự tham gia của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam. Gian hàng tại đây vô cùng phong phú với nhiều đầu sách thiếu nhi hấp dẫn, các mặt hàng văn phòng phẩm cũng vô cùng bắt mắt. Ngay từ chiều trước khai mạc, gian hàng đã thu hút đông đảo cư dân đến tham quan, mua sắm.

Trong 3 ngày diễn ra hội sách, ban tổ chức cũng mang đến nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu nhi như các hoạt động workshop sáng tạo, chú hề tạo bóng, vẽ tranh, tô màu. Đặc biệt vào 15h ngày 18/4 tại phòng thư viện của chung cư, gần 40 bé thiếu nhi sẽ có buổi giao lưu cùng Đại sứ văn hóa đọc – nhà văn, nhà báo Phương Huyền.

Nhằm khuyến khích các em học sinh đam mê đọc sách, viết lách, chia sẻ cảm nhận, Ban tổ chức phát động cuộc thi review sách hay bằng 2 hình thức viết bài và quay video. Cuộc thi dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn địa bàn Phường với tổng giải thưởng hơn 20 triệu đồng, dự kiến trao giải vào 1/6/2026.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, cho biết: “Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã trăn trở việc phát triển mô hình này suốt 2 năm qua. Thực tế là các chung cư đều có các khu sinh hoạt cộng đồng, điều kiện rất tốt nhưng các em nhỏ lại thiếu nơi để sinh hoạt, mà đặc biệt là sinh hoạt gắn với tri thức. Hoạt động thí điểm này sẽ tạo tiền đề để Sở tiếp tục nhân rộng mô hình khuyến đọc ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn Thành phố”.

Ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Lái, chia sẻ việc xây dựng thói quen đọc sách không chỉ là câu chuyện trong một sớm một chiều, hay là theo phong trào. Muốn hình thành văn hóa đọc chúng ta phải xây dựng và duy trì thói quen đó hàng ngày. Ông Lành cho biết: “Trong thời gian tới, UBND phường Cát Lái sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai và nhân rộng các hoạt động khuyến đọc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương ngày càng phong phú, thiết thực và bền vững”.

Chung cư Vista Verde được đầu tư thư viện khang trang, với nhiều đầu sách phong phú. Không gian thư viện thân thiện, gần gũi với mọi đối tượng. Tuy nhiên, chị Huỳnh Đinh Thái Linh – đại diện Ban quản lý chung cư vẫn mang theo trăn trở của các bà mẹ là có nhiều không gian hơn nữa, có nhiều cơ hội hơn nữa để con cái được tiếp cận với sách, hình thành thói quen đọc sách thay vì chỉ ôm các thiết bị điện tử. Vista Verde là điểm tiên phong và ban quản lý cũng mong muốn được chia sẻ mô hình này đến nhiều chung cư khác trên địa bàn phường Cát Lái và toàn TPHCM.

Hơn 30 sự kiện tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 ở TPHCM

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM khai mạc sáng 18/4 tại Đường Sách TPHCM. Trong ngày khai mạc có chương trình nghệ thuật chủ đề Lĩnh hội tinh hoa – Rạng ngời tri thức Việt thể hiện các tiết mục được khai thác, chuyển thể từ một số tác phẩm văn học, thơ ca Việt Nam và những sáng tác mới ca ngợi sự phát triển chung của TPHCM hôm nay.

Hội thi Lớn lên cùng sách lần thứ 11 diễn ra cùng ngày 18/4 hướng đến sự trưởng thành của học sinh qua quá trình đọc sách; sự phát triển bền vững của thói quen đọc sách và kỹ năng đọc; hình thành và phát triển năng lực tự học; lan tỏa niềm đam mê đọc sách và phát triển văn hóa đọc.

Tại Sân khấu A Đường Sách lần lượt có các chương trình ra mắt sách Chữa lành cùng AI (NXB Tổng Hợp) của tác giả Christy Nguyễn kết hợp trao tặng sách Chữa lành cùng AI đến các tủ sách cộng đồng tại các phường, xã, đặc khu của Thành phố (chiều 18/4); Giao lưu Tiếng Việt giàu đẹp cùng các tác giả: Nguyễn Đức Dân, Trịnh Sâm, Dương Thành Truyền trò chuyện sự phát triển của tiếng Việt xưa đến nay, những cách dùng từ thú vị, cách tìm hiểu cội nguồn tiếng Việt, giữ gìn tiếng nói ông cha (sáng 19/4), Ra mắt Tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” và phát động tặng tài liệu, sách (sáng 23/4), Tương lai của việc đọc sách trong thế giới hiện đại với diễn giả khách mời Nguyễn Minh Trí (Trường Đại học Hoa Sen) với những góc nhìn sâu sắc về sự chuyển mình của việc đọc trong thời đại số (chiều 23/4)…

Nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm, sáng tạo như Trải nghiệm STEM khoa học vui cho thiếu nhi, Nghe Kể chuyện và ghi chép sáng tạo: “Đọc sách có ích gì”, Workshop: Nghe Kể chuyện và ghi chép sáng tạo: “Đeo chuông cho mèo” (nhà văn Tùng Hương hướng dẫn kỹ năng đọc và các cách ghi chép sáng tạo khi đọc sách), Workshop sáng tạo cùng sách: Áo mới cho sách Hướng dẫn cách bảo quản sách (chiều 18/4); Workshop Đọc sách và trang trí mặt nạ nhân vật từ sách (chiều 19/4, 22/4); Workshop Làm bookmark, sách mini, thiệp; Làm nhân vật rối từ vải và bông gòn (chiều 20/4, 21/4, 25/4), Giới thiệu mô hình Thư viện người và thực hiện số đầu tiên do Thư viện Nguyễn An Ninh thực hiện; Lớp tập huấn Ứng dụng AI khai thác thông tin cho người khiếm thị (sáng 22/4).

Triển lãm Dó Story - Hành trình tờ giấy Dó từ ngày 18 đến 25/4 giới thiệu khởi nguồn sợi dó: lịch sử, nguồn gốc, làng nghề; 8 bước tạo giấy; dụng cụ xeo giấy; trưng bày các loại giấy; Dó trong đời sống: sản phẩm tiêu biểu. Người tham quan có thể trải nghiệm tự tay xeo giấy mini, làm và trang trí bookmark, thiệp, sổ tay từ giấy dó.

Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện chọn lọc các tác phẩm được chuyển thể thành âm nhạc mang màu sắc dân ca, hòa nhạc dân tộc, đờn ca tài tử Nam Bộ; Chương trình nghệ thuật, thời trang, ca múa nhạc mang nội dung được chuyển thể từ văn học, cổ tích Việt Nam...