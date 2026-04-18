Việt Nam - Đức hợp tác thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao

(Ngày Nay) - Ngày 17/4, tại thủ đô Berlin, trường Đại học CMC của Việt Nam và trường Schools of Next Practices (S-Next) thuộc Đại học Steinbeis của Đức đã ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoA) về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Tham gia ký kết MoA là PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC và GS.TS Mario Vaupel, Tổng Giám đốc điều hành Hệ thống giáo dục Steinbeis. Lễ ký có sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành cùng đại diện hai trường Đại học và cơ quan chức năng hai nước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung đưa mô hình đào tạo gắn với thực tiễn của Đức vào triển khai tại Việt Nam, đồng thời xây dựng lộ trình hợp tác dài hạn với các nội dung chính như thành lập Trung tâm Chuyển giao tại Việt Nam; triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết; nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; phát triển hệ sinh thái đào tạo số.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh đây là bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Trường Đại học CMC. Trong bối cảnh kinh tế tri thức và công nghệ biến đổi nhanh chóng, việc kết nối giữa một “đại học số” tiên phong của Việt Nam với mô hình giáo dục gắn liền doanh nghiệp như S-Next là lựa chọn phù hợp xu thế. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ đồng hành để mối quan hệ hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực cho nền giáo dục hai nước.

GS.TS Mario Vaupel, cho biết việc ký kết với Trường Đại học CMC là bước đi nền tảng, mở đầu cho quá trình hợp tác lâu dài. Ông tin tưởng hai bên sẽ cùng xây dựng các mô hình học tập hiện đại, tạo ra phương thức giáo dục mới cho thế hệ trẻ. Theo ông, sinh viên ngày nay không chỉ cần kiến thức học thuật mà còn phải biết vận dụng linh hoạt vào thực tế, và đây cũng chính là triết lý mà hai trường đại học cùng theo đuổi.

Chia sẻ tầm nhìn của S-Next, PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng khẳng định mối quan hệ hợp tác này mở ra cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình học tập toàn cầu, thực tập tại các doanh nghiệp đối tác của Steinbeis tại Đức nói riêng và châu Âu nói chung. Hợp tác không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn trực tiếp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo ông, trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức, mối quan hệ hợp tác này được xem là một điểm sáng trong ngoại giao giáo dục.

Được thành lập từ năm 1971 tại Stuttgart, Steinbeis hiện là mạng lưới chuyển giao công nghệ lớn nhất châu Âu với hơn 1.000 trung tâm và 6.000 chuyên gia, thực hiện hơn 10.000 dự án mỗi năm trên quy mô toàn cầu. Bộ phận Khoa học và Công nghệ tại Đức là đơn vị “cầu nối” thúc đẩy việc ký kết MoA giữa Trường Đại học CMC và Đại học Steinbeis.

