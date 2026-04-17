Hành trình về nguồn của những người “giữ lửa” văn hóa

(Ngày Nay) - Nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2026, hướng về cội nguồn dân tộc, ngày 15/4 vừa qua, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình: “Linh thiêng Đất Tổ - Lễ dâng hương báo công các Vua Hùng và biểu dương các cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu”.

Chương trình nhằm ghi nhận, biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp, lương y, nghệ nhân, nhà hoạt động xã hội… đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến tham dự chương trình có ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Phó chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch, Trưởng ban tổ chức; Ông Nguyễn Đô Sơn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Châm - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Ông Phạm Văn Thăng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á; Hòa thượng, Viện sỹ Thích Thiện Tấn - Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Bà Lê Thị Tuyết Hà – Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Chuyến hành hương đầy xúc động về với Đất Tổ Phú Thọ ghi dấu ấn đặc biệt giữa làn trầm hương bảng lảng, không gian tĩnh lặng của núi Nghĩa Lĩnh và sự uy nghiêm của đền Hùng.

Tại đây, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã trang trọng làm lễ báo công các Vua Hùng về những thành tựu đã đạt được trong nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Lời hứa tiếp nối mạch nguồn di sản, biến văn hóa thành động lực phát triển đất nước đã vang lên giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng linh thiêng, thể hiện quyết tâm sắt đá của những người làm văn hóa trên hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Có mặt trong chuyến đi, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV xúc động chia sẻ, mỗi dịp Giỗ Tổ, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” lại trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, như một sợi dây vô hình kết nối triệu con người cùng chung dòng máu Lạc Hồng. Đây là lúc tất cả con cháu Vua Hùng lắng lòng mình lại, bày tỏ lòng tri ân thành kính đến công lao trời biển của các Vua Hùng và sự hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cha ông đi trước. Vượt lên trên một nghi lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương là niềm kiêu hãnh để con cháu Vua Hùng giới thiệu với bạn bè năm châu về một Việt Nam có bề dày lịch sử, một di sản sống động in hằn trong tâm trí mỗi người dân đất Việt.

Theo ông Vương Duy Biên – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chương trình “Linh thiêng Đất Tổ” là dịp đưa các doanh nghiệp, doanh nhân, lương y, Nghệ nhân, Hòa Thượng, tăng ni phật tử… tiêu biểu trên toàn quốc cùng nhau hành hương về đất Tổ, thắp nén hương thơm thành kính dâng lên các vị Vua Hùng để nhớ về cội nguồn, tri ân tổ tiên và các bậc tiền bối đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần yêu nước góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và cổ vũ tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ báo công Vua Hùng, đoàn công tác đã tổ chức lễ vinh danh biểu dương các cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu… Chương trình đã tặng quà, trao Bảng vàng vinh danh cho các cá nhân tiêu biểu và trao Bằng khen của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho Hiệp Hội.

“Lấy công lao của tiền nhân làm động lực cho hành động của hậu thế, việc vinh danh không chỉ là khen thưởng, mà là báo cáo với Tổ tiên rằng con cháu hôm nay đang tiếp nối sự nghiệp của cha ông” - ông Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Ông khẳng định, những cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh trong chương trình “Linh thiêng Đất Tổ” là lời báo công ý nghĩa nhất, là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và sự tiếp nối không ngừng nghỉ mạch nguồn văn hóa dân tộc mà Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đang dày công vun đắp.

Cũng trong hành trình về nguồn lần này, đoàn công tác đã cùng các Hội viên Hiệp hội, các mạnh thường quân trên cả nước trao từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo Ban tổ chức, Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tất cả chúng ta nhớ về tổ tiên, quá khứ. Việc trao quà cho học sinh nghèo – những mầm non của tương lai đất nước chính là việc làm ý nghĩa kết nối nguồn cội với sự phát triển bền vững.