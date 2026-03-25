OpenAI bất ngờ "khai tử" ứng dụng video Trí tuệ Nhân tạo

(Ngày Nay) - Động thái này đánh dấu một bước ngoặt chiến lược của OpenAI khi công ty chuyển hướng tập trung vào các công cụ dành cho doanh nghiệp trước thềm kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Công ty công nghệ OpenAI ngày 24/3 đã đưa ra thông báo gây chấn động khi quyết định đóng cửa ứng dụng tạo video bằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) mang tên Sora, khi công ty mới ra mắt ứng dụng này được 6 tháng.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt chiến lược của OpenAI khi công ty chuyển hướng tập trung vào các công cụ dành cho doanh nghiệp trước thềm kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trong một thông báo trên mạng xã hội X, OpenAI đã chính thức gửi lời chia tay tới Sora, đồng thời gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người dùng đã cùng chia sẻ và sáng tạo trên nền tảng này.

Công ty cho biết sẽ sớm cung cấp lộ trình cụ thể về việc ngừng vận hành ứng dụng cũng như hướng dẫn người dùng cách lưu trữ các sản phẩm đã thực hiện.

Quyết định đóng cửa Sora diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với OpenAI, khi công ty này đang phải đối mặt với những nghi ngại về tính bền vững của mô hình kinh doanh. Dù sở hữu khoảng 1 tỷ người dùng hàng ngày trên toàn thế giới, chi phí vận hành của OpenAI đang tăng vọt với tốc độ nhanh hơn nhiều so với doanh thu.

Theo nguồn tin từ Tờ Wall Street Journal, quyết định trên diễn ra sau các báo cáo cho thấy Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI, bà Fidji Simo đã yêu cầu đội ngũ nhân viên không được để bản thân bị phân tâm bởi những “nhiệm vụ phụ” mà cần tập trung đẩy mạnh năng lực "Trí tuệ Nhân tạo tác nhân" (agentic AI). Đây là các hệ thống Trí tuệ Nhân tạo có khả năng hoạt động tự chủ trên máy tính để viết phần mềm, phân tích dữ liệu và thực hiện các tác vụ phức tạp khác.

Đáng chú ý, việc chấm dứt dự án Sora diễn ra chỉ ba tháng sau khi công ty giải trí và truyền thông Walt Disney cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào OpenAI và cho phép doanh nghiệp này sử dụng hàng loạt nhân vật biểu tượng.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng hai bên vẫn đang trong quá trình thảo luận để chính thức hóa thỏa thuận và thực tế chưa có bản hợp đồng nào được ký kết.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2024, Sora từng gây kinh ngạc bởi độ chân thực của các video tạo ra từ văn bản. Đến tháng 9/2025, OpenAI chính thức phát hành Sora dưới dạng một ứng dụng chuyên biệt để sáng tạo và chia sẻ video, được kỳ vọng sẽ trở thành một mạng xã hội kiểu mới tương tự TikTok. Ứng dụng này cho phép người dùng lồng ghép hình ảnh bạn bè hoặc người nổi tiếng vào video.

Tuy nhiên, sau khi đạt cột mốc 1 triệu lượt tải xuống chỉ trong một tuần, ứng dụng này dần mất đi sức hút do người dùng phổ thông thấy ít giá trị ứng dụng thực tế hàng ngày. Cùng với đó, các thách thức pháp lý ngày càng tăng khiến OpenAI phải siết chặt các rào cản bản quyền, khiến các cảnh báo "vi phạm nội dung" xuất hiện thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều đối thủ của OpenAI đang tăng cường cạnh tranh. Đối thủ Anthropic đang chiếm ưu thế khi cung cấp dịch vụ lập trình Trí tuệ Nhân tạo cho các doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung vào người tiêu dùng cá nhân.

Đồng thời, những đối thủ khác như Google Veo và Seedance của ByteDance cũng đang ráo riết "tấn công" vào thị trường tạo video Trí tuệ Nhân tạo, tạo áp lực cạnh tranh cực lớn lên OpenAI.