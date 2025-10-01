Theo báo Izvestia (Nga) ngày 30/9, Nga đã phản ứng gay gắt lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thiết lập một "lá chắn trên không" (air shield) chung cho châu Âu, cảnh báo rằng sáng kiến này chỉ càng kéo châu lục này sâu hơn vào cuộc xung đột. Đề xuất của Tổng thống Zelensky được đưa ra tại Diễn đàn An ninh Vácsava (Warsaw) trong bối cảnh các vụ việc thiết bị bay không người lái bị bắn hạ ở Ba Lan, nhằm mục đích chống lại các mối đe dọa được cho là từ Nga.

Báo Kyiv Post (Ukraine) cũng đưa tin, Diễn đàn An ninh Warsaw, cuộc họp chỉ dành cho các chính trị gia, nhà phân tích và quan chức cấp cao được mời, diễn ra từ ngày 29 - 30/9. Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu và nhấn mạnh đến nhu cầu cần có phản ứng thống nhất từ ​​Ukraine và các nước láng giềng – đề xuất một “lá chắn chung thực sự đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa trên không từ Nga”.

Cảnh báo về sự leo thang xung đột

Tại Moskva, sáng kiến của ông Zelensky đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ giới chức và chuyên gia an ninh Nga.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Grigory Karasin phát biểu với Izvestia rằng sáng kiến này chẳng qua chỉ là "một loạt các âm mưu khiêu khích". Ông Karasin cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang tìm cách lôi kéo càng nhiều quốc gia châu Âu càng tốt vào cuộc đối đầu với Nga vì "Kiev không còn có thể dựa vào nguồn lực của chính mình nữa".

Về phần mình, Vladimir Vinokurov, Tổng biên tập tạp chí Diplomatic Service và là Giáo sư tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với Izvestia rằng đề xuất của Tổng thống Zelensky cho thấy châu Âu có ý định giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng cách tạo ra vùng cấm bay.

Ông Vinokurov cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng: "Bất kỳ hoạt động triển khai và nỗ lực nào nhằm giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh thông qua các biện pháp như vậy với sự tham gia của lực lượng vũ trang NATO sẽ bị ngăn chặn, vì Nga sẽ coi họ là mục tiêu cần phải vô hiệu hóa bởi lực lượng vũ trang của chúng tôi".

Cùng quan điểm, chuyên gia quân sự Alexey Leonkov, biên tập viên tạp chí Arsenal of the Fatherland, phát biểu với Izvestia rằng nếu các nước châu Âu thực hiện ý tưởng này và bắt đầu bắn hạ mọi thứ một cách không cân nhắc, điều này sẽ làm leo thang xung đột từ cấp độ khu vực lên cấp độ lục địa.

Giáo sư Vinokurov cũng đưa ra nhận định về sự thay đổi chiến lược trong cách tiếp cận của các nước châu Âu. Theo ông, mặc dù trước đây các nước EU đã nói về sự cần thiết phải giành chiến thắng quân sự trước Nga, nhưng giờ đây họ đang cố gắng đảm bảo cho Kiev duy trì giới tuyến hiện tại. Chuyên gia này tin rằng các nước châu Âu đang tìm cách lôi kéo cả Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuộc xung đột.