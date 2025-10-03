Pháp kêu gọi châu Âu tăng cường trừng phạt "hạm đội bóng tối" của Nga

(Ngày Nay) -  Tổng thống Macron thúc đẩy châu Âu phối hợp ngăn chặn "hạm đội bóng tối" của Nga, tăng cường trừng phạt và bắt giữ tàu vi phạm lệnh trừng phạt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ngày 2/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nước châu Âu phối hợp hành động chống lại "hạm đội bóng tối" của Nga, đồng thời noi gương Pháp trong việc bắt giữ các tàu được sử dụng để phá vỡ lệnh trừng phạt của phương Tây và tiếp tế cho cuộc chiến của Moskva tại Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo ở Đan Mạch, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng áp lực lên cái gọi là "hạm đội bóng tối" này, sau khi Pháp đã bắt giữ một tàu chở dầu trong danh sách đen có liên quan đến Nga. Theo ông, việc này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Tổng thống Pháp giải thích rằng việc bắt giữ các tàu chở dầu già cỗi, dù chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của họ và buộc họ phải tổ chức lại hoạt động theo cách khác.

Trong cùng sự kiện, ông Macron cũng đưa ra thông điệp cứng rắn về việc xử lý thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận châu Âu. Ông khẳng định: "Điều rất quan trọng là phải có một thông điệp rõ ràng. Các thiết bị bay không người lái xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đang chấp nhận rủi ro lớn. Chúng có thể bị tiêu diệt, không có gì phải bàn cãi".

