Phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo-Dân vận

(Ngày Nay) - Ngày Nay xin giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận.

Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương. Việc ra mắt Ứng dụng di động hôm nay không chỉ là sự kiện công nghệ, mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Kính thưa các đồng chí!

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra đời trong bối cảnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và có vai trò rất quan trọng.

Đây phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, vấn đề phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, trúng, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Kính thưa các đồng chí!

Ra mắt ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là vận hành như thế nào để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tôi đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững. Công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo phong trào. Mỗi tính năng phải rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ hiệu quả.

Bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, có sức thuyết phục, gắn chặt với thực tiễn đất nước và đời sống Nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng.

Gắn chặt việc vận hành ứng dụng với đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Không chỉ đưa thông tin một chiều, mà phải tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Và cuối cùng, để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, tôi đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ. Chúng ta không đánh giá bằng số lượng cài đặt, mà phải đánh giá bằng tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỉ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh và bằng khả năng định hướng thực tế của thông tin trên không gian mạng. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận vận hành thông suốt, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn.