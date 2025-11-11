(Ngày Nay) - Sáng 11/11, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis cùng hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, các cơ quan chính phủ, Liên hợp quốc, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nêu rõ, bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện qua việc ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng, vị thế cho phụ nữ và đảm bảo các quyền bình đẳng của cá nhân trong xã hội.

Thành tựu về bình đẳng giới của Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia đi đầu trong khu vực về thu hẹp khoảng cách giới. Theo Báo cáo về chỉ số bình đẳng giới và quản trị của Diễn đàn quản trị toàn cầu, năm 2024 Việt Nam đứng thứ 39/158 quốc gia, tăng 32 bậc so với năm 2022. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội đạt 30,26% cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Ngày càng nhiều gương mặt nữ doanh nhân, nữ giám đốc tiêu biểu của Việt Nam được diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ là 1 trong 3 mục tiêu Việt Nam đã đạt được trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực và là đột phá quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là cơ hội, thời cơ vàng để các cơ quan, tổ chức ở các cấp, các doanh nghiệp, người dân cùng tham gia đóng góp, xây dựng và hưởng lợi từ công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi kỹ năng, nhận thức, hành vi, nếp sống để thích ứng với kỷ nguyên số.

Bên cạnh cơ hội mà chuyển đổi số mang lại, Thứ trưởng Nội vụ cho hay, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức trong lĩnh vực bình đẳng giới như: vấn đề định kiến, các hình thức bạo lực giới mới trên không gian mạng như: lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ, xúc phạm hoặc gửi các hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt cóc trực truyến… Tình trạng này diễn ra tinh vi và khó kiểm soát hơn, tạo nên những bất ổn mới trong xã hội, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là những nạn nhân chính và là đối tượng dễ tổn thương hơn.

Theo các nghiên cứu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện năm 2021, trong 89% trẻ em từ 12-17 tuổi sử dụng internet có tới 87% sử dụng internet hàng ngày nhưng chỉ có 36% các em biết cách đảm bảo an toàn thông tin trên mạng.

Trước thực trạng trên, năm nay Bộ lựa chọn chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” cho Tháng hành động để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp liên cấp, liên ngành trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong quá trình chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cùng tăng cường nguồn lực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nội dung, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số. Các cơ quan truyền thông định hướng và lan tỏa các thông điệp tích cực về vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, các giải pháp an toàn trên không gian số.

“Nam giới và trẻ em trai hãy là những ‘người đồng hành thông thái, đáng tin cậy nhất’ trong quá trình thực hiện bình đẳng giới với phụ nữ và trẻ em gái, cùng xây dựng một không gian sống văn minh, an toàn”, bà Hà kêu gọi.

Chia sẻ thông tin có từ 16% đến 58% phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của bạo lực trực tuyến (theo Công ước Hà Nội); cứ 1 trong 4 trẻ em sử dụng internet ở Việt Nam vô tình gặp phải hình ảnh hoặc video có nội dung tình dục trong năm vừa qua, 14% chủ động tìm xem, gần 2% thanh thiếu niên lớn tuổi cho biết từng được đề nghị tiền hoặc quà để gửi hình ảnh nhạy cảm, 1% bị chia sẻ hình ảnh cá nhân mà không có sự đồng ý, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, những con số này không chỉ là các số liệu thống kê mà là tiếng nói của những người muốn an toàn trên không gian mạng. Lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng và bạo lực giới trong không gian số là một phần của chuỗi nguy hại kéo dài đòi hỏi cả hệ thống phải có trách nhiệm.

“Khi Việt Nam tiến bước trên con đường trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, chuyển đổi số phải thực sự bao trùm, an toàn và trao quyền cho tất cả mọi người - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái”, bà Pauline Tamesis nhấn mạnh. Cần lồng ghép giới vào chính sách và chiến lược số; thu hẹp khoảng cách giới về kỹ năng số, phụ nữ và trẻ em gái cần được trang bị kiến thức để tự tin tham gia không gian số. Chúng ta cần đầu tư vào giáo dục kỹ năng số, đào tạo nâng cao cho cộng đồng vùng sâu, vùng xa, nhóm yếu thế; khuyến khích nữ sinh học và làm việc trong lĩnh vực STEM; phối hợp với khu vực tư nhân tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo và khởi nghiệp công nghệ.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác đa ngành giữa chính phủ, các cơ quan Liên hợp quốc, trường học và khu vực tư nhân để tạo ra hệ sinh thái số an toàn. Việt Nam đang tiến tới mục tiêu này. Liên hợp quốc sẵn sàng là đối tác, người kết nối và vận động, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa lời hứa về một tương lai số - tương lai của an toàn, bình đẳng và nhân phẩm cho tất cả mọi người, bà Pauline Tamesis nói.