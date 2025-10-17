Phát huy và tăng cường hợp tác ngoại giao nghị viện Việt Nam-Hungary

Thời tiết chuyển mùa, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy cơ phát sinh, lây lan mạnh (Ngày Nay) - Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli...

Thủ tướng: Quân khu 5 hãy viết tiếp trang sử vẻ vang của quân đội và dân tộc (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không.”

Tại sao Iran từ chối dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Gaza? (Ngày Nay) - Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng đã thiếu vắng một nhân tố then chốt trong chính trường Trung Đông là Iran, đối tác quan trọng nhất của Hamas.

Tích hợp AI vào kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Ngày Nay) - Tại hội thảo “Xu thế kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2030 với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo” diễn ra ngày 16/10, các chuyên gia giáo dục nhận định cần lộ trình tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào kiểm định chất lượng giáo dục Đại học.

Viettel Telecom nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (Ngày Nay) - Ngày 16/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống (15/10/2000-15/10/2025).

Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 (Ngày Nay) - Phụ lục 4-Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 nêu rõ kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Bệnh hô hấp, cúm mùa tăng mạnh ở cả trẻ em và người cao tuổi (Ngày Nay) - Thời điểm giao mùa với thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão liên tiếp và độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như cúm, các bệnh hô hấp, phế cầu gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền.

Ngành giáo dục sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy (Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị tấn công khủng bố (Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị các hành động khủng bố mới nhằm vào Nga, trong bối cảnh Kiev kỳ vọng được Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk.