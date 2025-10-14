Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khuyến khích Tập đoàn TCL chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Tập đoàn TCL do Tổng Giám đốc Vương Thành dẫn đầu.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khuyến khích Tập đoàn TCL chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam

Thông tin tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc tập đoàn TCL Vương Thành cho biết, tại Việt Nam, TCL hiện có 4 cơ sở sản xuất ở tỉnh Bình Dương (cũ) và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt 310 triệu USD, dự kiến tăng đến 590 triệu USD vào năm 2027.

Các dự án đầu tư sản xuất tấm panel, module màn hình LCD của Tập đoàn đã góp phần thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ chuỗi cung ứng thượng nguồn đến Việt Nam. Năm 2024, TCL tại Việt Nam đạt doanh thu 1,22 tỷ USD, tăng 11,9%; giá trị sản xuất đạt 1,35 tỷ USD, tăng 14,6%.

Thành lập năm 1981, TCL là tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và các sản phẩm điện tử. Năm 2024, với 130.000 nhân viên, 43 trung tâm R&D và 32 cơ sở sản xuất tại 160 quốc gia, doanh thu của Tập đoàn đạt gần 300 tỷ NDT (khoảng 43,4 tỷ USD).

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao kết quả kinh doanh của Tập đoàn trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Phó Thủ tướng khẳng định: Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển về mọi mặt; hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư tiếp tục là trụ cột quan trọng trong nội hàm quan hệ song phương giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, Phó Thủ tướng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các ngành, lĩnh vực, như sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ, linh phụ kiện y tế… Đây cũng là những ngành, lĩnh vực mà Tập đoàn TCL có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh.

Để tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực phục vụ cho các dự án của TCL tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các địa phương liên quan để kết nối với các trường đại học, cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp trong nước nhằm triển khai các chương trình đào tạo cho các dự án đang và sẽ đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, TCL đến Việt Nam không chỉ để tìm kiếm lợi nhuận mà quan trọng là đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nước sở tại, gắn kết với nền kinh tế Việt Nam để doanh nghiệp Việt Nam có thể hưởng lợi từ chuỗi cung ứng của TCL. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khuyến khích Tập đoàn chuyển giao công nghệ, công đoạn sản xuất phù hợp cho các đối tác Việt Nam nào có đủ điều kiện tham gia. Từ đó, TCL có thể hỗ trợ và gắn kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Tập đoàn TCL chuyển giao công nghệ đầu tư

