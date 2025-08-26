Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ưu tiên khắc phục thiệt hại tại cơ sở giáo dục, y tế

(Ngày Nay) - Sáng 26/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt ở tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp với điểm cầu các tỉnh, thành phố đánh giá công tác ứng phó bão số 5, thiệt hại sau bão và triển khai giải pháp khắc phục, ứng phó hoàn lưu bão.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 5 được thực hiện nhanh, quyết liệt, có những vấn đề chưa có tiền lệ. Các địa phương rất chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, công tác ứng phó với thiên tai trong thời gian tới cần chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó, phải xây dựng kịch bản cụ thể, sát diễn biến để ứng phó các tình huống xảy ra, bố trí lực lượng hợp lý; đặc biệt, quan tâm và tổ chức các biện pháp ứng phó nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở tại các địa bàn miền núi trong những ngày tới khi mưa đang tiếp tục diễn ra.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố phối hợp với các lực lượng vũ trang triển khai ngay công tác khắc phục, không để chia cắt thông tin liên lạc, đảm bảo lương thực, thực phẩm...

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thông tin, những ngày tới, Quân khu 4 huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả bão số 5, đặc biệt, tập trung ở các trường học đảm bảo điều kiện dạy, học và quan tâm người có công, gia đình chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, mặc dù diễn biến bão số 5 vô cùng phức tạp, chưa có tiền lệ nhưng công tác dự báo rất sát, từ đó, giúp tỉnh chủ động công tác ứng phó. Thống kê sơ bộ đến 5 giờ 30 phút ngày 26/8, tỉnh Nghệ An có 1 trường hợp bị điện giật chết vào ngày 24/8 khi lên sửa mái nhà chống bão, 2 người bị thương, 91 nhà bị hư hỏng, rất nhiều nhà bị tốc mái, 9 phòng học của 2 điểm trường bị tốc mái, 1 cơ sở y tế bị tốc mái. Để khắc phục hậu quả bão số 5, trước mắt, tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo phương châm "4 tại chỗ". Tỉnh tập trung khắc phục hạ tầng kết nối, nhất là hạ tầng giao thông, thông tin liên lạc, năng lượng, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành...

Đánh giá về bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là cơn bão thứ hai sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Công tác dự báo bão đã thực hiện chính xác, qua đó từ Trung ương đến cơ sở có thời gian triển khai các biện pháp ứng phó. Các các tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm túc, thực hiện đầy đủ chỉ đạo, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt quan tâm đến khu vực trọng yếu, công tác ứng phó sau bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã ứng phó nhanh, kịp thời, quyết liệt với bão số 5; đồng thời đề nghị các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế đánh giá lại khả năng phòng thủ, đặc biệt là hệ thống đê điều.

Để khắc phục hậu quả bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, duy trì cao độ lực lượng quân sự, công an vào cuộc khắc phục thiệt hại, trong đó ưu tiên cơ sở giáo dục, y tế, đối tượng chính sách, người nghèo với quan điểm Nhà nước hỗ trợ, sớm tổ chức lại các hoạt động dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống.

Các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Huế quan tâm địa bàn miền núi, xác định quan điểm phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở phải cao hơn phòng chống bão; kiểm tra khu vực đông dân cư tại khe, suối, sông để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc, thực hiện cao độ cho công tác dự báo thời tiết; xem xét lại toàn bộ phương án, kịch bản vận hành liên hồ chứa đảm bảo an toàn. Các bộ, ngành khác thực hiện nhiệm vụ được giao...